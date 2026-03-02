14 cursanți ai Școlii Salvamont și trei instructori se întorceau pe schiuri spre centrul de pregătire, când o placă de zăpadă s-a rupt și s-a produs avalanșa.

Un bărbat a avut doar picioarele îngropate în zăpadă. A reușit să iasă singur și a fugit să își ajute colegii.

Grija tuturor a fost să descopere dacă lipsește cineva.

Toți aveau dispozitive electronice de căutare în avalanșă, așa că au fost localizați rapid.

Chiar unul dintre instructori era îngropat până la piept. Purta rucsac cu airbag, care s-a activat și l-a ținut aproape de suprafața zăpezii. Echipați cu lopeți, colegii au săpat imediat în jurul lui.

În același timp, alți salvamontiști ajutau o fată.

Întreaga acțiune a durat doar câteva minute, iar incidentul nu a avut urmări.

Ciprian Lolu, salvator montan: „Tot grupul a lucrat la cel mai bun standard posibil în momentele respective, având în vedere inclusiv latura umană, emoția.”

Potrivit meteorologilor, riscul de avalanșă este foarte ridicat la altitudini mari, patru din cinci, în masive ca Bucegi și Făgăraș.

Iar temperaturile în creștere înrăutățesc situația. În ultima perioadă a nins mult și straturile de zăpadă depuse nu sunt stabile.

Sabin Cornoiu, Salvamont România: „Acest exemplu ar trebui luat în calcul de cei care merg pe munte și care trebuie să înțeleagă că muntele este o zonă de risc.”

Școala Salvamont evaluează pregătirea salvatorilor, în vederea atestării lor.