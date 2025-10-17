De ce nu a scos Rareș Hopincă stâlpișorii promiși. Explicația Primăriei Sectorului 2 pentru amânare
La scurt timp după ce a candidat la funcția de primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă a declarat că 80% din stâlpișorii montați la marginea trotuarelor și pe străzi de Radu Mihaiu sunt inutili.
Și că îi va scoate, dacă oamenii îl aleg primar. Detalii AICI.
Hopincă a câștigat alegerile locale, în iunie 2024. A ajuns primar al Sectorului 2. Dar nici până astăzi n-a scos stâlpișorii. Nici măcar nu a început.
Iată explicația pentru amânare, furnizată de Primăria Sectorului 2, la solicitarea spotmedia.ro.
Stâlpișorii pe care-i cumpără și îi instalează primăriile din București au mai multe scopuri:
- cei negri sunt instalați pe trotuare sau în alte zone pietonale, ca să oprească accesul mașinilor
- cei galbeni sunt instalați pe carosabil, pentru a delimita benzi unice de autobuz, scuaruri în curs de reabilitare etc.
Evident, în număr mare – și dacă sunt montați aiurea – stâlpișorii încep să-i enerveze pe cetățeni.
Cel mai mult s-a vorbit despre stâlpișori, în ultimii ani, în Sectorul 2, în mandatul de primar al lui Radu Mihaiu.
