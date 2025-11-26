De ce este periculoasă pentru șoferii începători Calea Ferentari din București. O tânără și-a pierdut viața, alta este rănită

26-11-2025 | 17:31
O tânără de 20 de ani a murit, în noaptea de marți spre miercuri, într-un grav accident rutier în Capitală. O alta, de 21 de ani, este internată în stare gravă în spital.

Daniel Nițoiu

Potrivit polițiștilor, șoferița a pierdut controlul mașinii și a lovit un stâlp de iluminat public de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât motorul a sărit la câțiva metri depărtare!

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s a petrecut după miezul nopţii, când traficul era scăzut pe Calea Ferentari din sectorul 5 al Capitalei. Un tânăr de 19 ani le-a spus poliţiştilor că într-o curbă a fost depăşit pe partea dreaptă de o maşină, iar şoferiţa de 21 de ani a pierdut controlul şi a derapat într-un stâlp. Pasagera din maşină nu a supravieţuit impactului.

Claudiu Costea, Brigada Rutieră Bucureşti: „În urma impactului, mai multe elemente de caroserie au sărit pe un autovehicul condus de un tânăr de 19 ani, pe aceeaşi direcţie de deplasare. Din raţiuni medicale, doar tânărul a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind zero."

Şoferiţa rănită grav a fost transportată la spitalul Bagdasar Arseni, şi a rămas internată la secţia de Terapie intensivă.

Corespondent PROTV: „Calea Ferentari este considerată de autorităţile rutiere locale periculoasă, pentru că de-a lungul anilor, aici s-au petrecut mai multe accidente rutiere grave. Şoferii fără experienţă sunt puşi la încercare de drumul în curbă, cu linii de tramvai alunecoase flancate de plăci din beton care au suferit denivelări. În condiţii de umezeală, viteză şi lipsa unor anvelope adaptate sezonului rece, poţi pierde uşor controlul."

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi distrugere şi fac cercetări să stabilească din vina cui s-a produs accidentul.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 26-11-2025 17:31

