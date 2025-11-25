Accident grav pe A2, cu opt mașini implicate. Patru persoane au fost rănite, printre care și un minor

Patru răniţi, printre care un copil, au fost transportaţi la spital în urma accidentului rutier care a avut loc marţi după-amiază pe autostrada A2, în carambol fiind implicate opt autoturisme şi 14 persoane, a informat ISU Dobrogea.

„La locul accidentului este vorba despre opt autoturisme implicate, cu patru victime (trei adulţi şi un copil de 4 ani). Toate cele patru victime sunt transportate la spital conştiente, cooperante. În total, în accidentul rutier au fost implicate 14 persoane", a transmis ISU.

Circulaţia rutieră se desfăşoară în prezent pe o bandă de mers şi pe cea de urgenţă, potrivit sursei citate.

ISU Dobrogea a transmis iniţial că şapte autovehicule au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc marţi după-amiază, pe autostrada A2 în zona Medgidia - Cernavodă, pe sensul către Bucureşti.

Accidentul a avut loc la kilometru 175 - 176 al autostrăzii, iar la faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere incendii, o autospecială pentru transport victime multiple, un echipaj SMURD şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













