Accident grav pe A2, cu opt mașini implicate. Patru persoane au fost rănite, printre care și un minor

Stiri actuale
25-11-2025 | 17:14
politie
Shutterstock

Patru răniţi, printre care un copil, au fost transportaţi la spital în urma accidentului rutier care a avut loc marţi după-amiază pe autostrada A2, în carambol fiind implicate opt autoturisme şi 14 persoane, a informat ISU Dobrogea.

autor
Sabrina Saghin

„La locul accidentului este vorba despre opt autoturisme implicate, cu patru victime (trei adulţi şi un copil de 4 ani). Toate cele patru victime sunt transportate la spital conştiente, cooperante. În total, în accidentul rutier au fost implicate 14 persoane", a transmis ISU.

Circulaţia rutieră se desfăşoară în prezent pe o bandă de mers şi pe cea de urgenţă, potrivit sursei citate.

ISU Dobrogea a transmis iniţial că şapte autovehicule au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc marţi după-amiază, pe autostrada A2 în zona Medgidia - Cernavodă, pe sensul către Bucureşti.

Accidentul a avut loc la kilometru 175 - 176 al autostrăzii, iar la faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere incendii, o autospecială pentru transport victime multiple, un echipaj SMURD şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa. 

Sursa: News.ro

Etichete: accident, autostrada,

Dată publicare: 25-11-2025 17:13

