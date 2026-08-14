Anchetatorii au stabilit că suferea de epilepsie de mai mulți ani, dar a întrerupt tratamentul, deși era conștient că ar putea face o nouă criză convulsivă. E foarte posibil ca exact acest lucru să-l fi determinat să piardă controlul volanului și să spulbere victimele de pe trotuar.

Șoferul de 50 de ani din Brașov, cercetat pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, a fost dus din nou la audieri, încătușat, de această dată.

Bărbatul a fost reținut. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției, fusese diagnosticat cu epilepsie în urmă cu 18 ani.

Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov: „Se cunoștea cu o anumită afecțiune medicală, pe care trebuia să o controleze sub un anumit tratament. De câțiva ani, a renunțat la tratament.”

Potrivit actelor de la dosar, bărbatul a primit tratament ultima oară în 2022, spun procurorii.

Adrian Radu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov: „În 2020 a preschimbat permisul de conducere, a fost în fața unor medici de la o clinică din municipiul Brașov și a fost declarat apt.”

Reporter: „Este o boală incompatibilă cu statutul de șofer?”

Adrian Radu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov: „Nu, nu este absolut incompatibilă cu statutul de șofer, dar, bineînțeles, că trebuie monitorizată. Presupune responsabilitate, tratament și urmarea tratamentului cu responsabilitate.”

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit dacă medicii de la clinica unde a făcut controlul pentru prelungirea permisului auto știau sau nu despre afecțiunea de care suferă bărbatul. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Vă reamintim, marți seara, mașina condusă de inculpat a țâșnit din trafic, într-o intersecție cu sens giratoriu, a trecut peste un rond de flori și a intrat pe trotuar, unde a lovit trei oameni. Doi dintre ei, un turist german și un tânăr din Piatra Neamț, au murit pe loc. Un al treilea, grav rănit, este în spital.