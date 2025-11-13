Lăsata Secului - ultima zi în care credincioșii mai pot consuma carne, lapte și ouă. Vineri începe Postul Crăciunului

Joi este Lăsata Secului, ultima zi în care credincioșii pot mânca friptură și deserturi cu lapte și ouă, pentru că de vineri intrăm în Postul Crăciunului. Cei care vor să-l țină vor mânca 41 de zile doar produse de post.

În acest context, restaurantele își adaptează meniurile, iar în piețe comercianții sunt și ei pregătiți.

Ziua în care se lasă sec era, pe vremuri, un moment în care familia se aduna în jurul unei mese bogate cu sarmale, friptură, plăcintă cu brânză și o sticlă de vin.

Eugenia Notarescu, referent, Centrul Cultural „Dunărea de Jos" Galați: „Luau toate vasele în care gătiseră până atunci, le spălau, chiar le opăreau, le urcau în pod și, până la sfârșitul postului, nu le mai coborau de acolo. Nu găteau în aceleași oale în care ar fi făcut cândva carne."

Lăsata-Secului este, însă, mai presus de specificul gastronomic, o invitație la cumpătare și împăcare, în ajunul Postului Crăciunului.

Ioan Dură, diacon, Mănăstirea Văcăreștii Noi, Constanța: „Postul nu se reduce doar la neconsumarea anumitor elemente, presupune o bună oportunitate de interiorizare, de reflecție, de a ne îmbunătăți, de a conștientiza ceea ce am făcut greșit."

Restaurantele își adaptează meniurile

Pe de altă parte, restaurantele și-au adaptat meniurile.

Sorin Saviuc, bucătar: „Pregătim supe cremă de linte, de dovleac, de mazăre, de ciuperci, cu crutoane aromatizate. Și la felul doi avem tocănițe."

Rămâne, desigur, în zilele permise, și peștele.

Valerică Ștefan, chef bucătar: „De la greci, de la muntele Athos, vine și faptul că fructele de mare pot fi preparate de post."

În magazine se cumpără, deja, meniuri fără carne.

Femeie: „Este un post ușor, care poate fi ținut de multă lume și nu văd de ce n-am putea."

În piețe, gospodinele caută fructe și legume pentru cele 41 de zile de post.

Femeie: „Roșii, kapia, două legături de pătrunjel, fasole, cartofi, păstăi."

Femeie: „Vreau să fac salate, vreau să fac ciorbe de zarzavat, vreau să fac sarmale de post cu ciuperci."

Specialiștii în nutriție spun că postul are beneficii pentru organism și ajută la prevenirea unor boli grave.

Andreea Moroșanu, medic Diabet și Boli de Nutriție: „Alimentele din plante ajută prin conținutul mare de fibre, care este consumat în această perioadă de post, cu prevenția cancerului de colon."

Restricțiile se încheie de Crăciun, când credincioșii vor gusta din bucatele de sărbătoare.

