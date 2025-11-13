Lăsata Secului - ultima zi în care credincioșii mai pot consuma carne, lapte și ouă. Vineri începe Postul Crăciunului

Stiri Diverse
13-11-2025 | 20:29
×
Codul embed a fost copiat

Joi este Lăsata Secului, ultima zi în care credincioșii pot mânca friptură și deserturi cu lapte și ouă, pentru că de vineri intrăm în Postul Crăciunului. Cei care vor să-l țină vor mânca 41 de zile doar produse de post.

autor
Marius Grama

În acest context, restaurantele își adaptează meniurile, iar în piețe comercianții sunt și ei pregătiți.

Ziua în care se lasă sec era, pe vremuri, un moment în care familia se aduna în jurul unei mese bogate cu sarmale, friptură, plăcintă cu brânză și o sticlă de vin.

Eugenia Notarescu, referent, Centrul Cultural „Dunărea de Jos" Galați:Luau toate vasele în care gătiseră până atunci, le spălau, chiar le opăreau, le urcau în pod și, până la sfârșitul postului, nu le mai coborau de acolo. Nu găteau în aceleași oale în care ar fi făcut cândva carne."

Lăsata-Secului este, însă, mai presus de specificul gastronomic, o invitație la cumpătare și împăcare, în ajunul Postului Crăciunului.

Citește și
deserturi dulciuri
Deserturi de post. Ce să mănânci dulce în Postul Crăciunului, de la clătite și gogoși de post, la dulciuri raw vegane

Ioan Dură, diacon, Mănăstirea Văcăreștii Noi, Constanța: „Postul nu se reduce doar la neconsumarea anumitor elemente, presupune o bună oportunitate de interiorizare, de reflecție, de a ne îmbunătăți, de a conștientiza ceea ce am făcut greșit."

Restaurantele își adaptează meniurile

Pe de altă parte, restaurantele și-au adaptat meniurile.

Sorin Saviuc, bucătar:Pregătim supe cremă de linte, de dovleac, de mazăre, de ciuperci, cu crutoane aromatizate. Și la felul doi avem tocănițe."

Rămâne, desigur, în zilele permise, și peștele.

Valerică Ștefan, chef bucătar:De la greci, de la muntele Athos, vine și faptul că fructele de mare pot fi preparate de post."

În magazine se cumpără, deja, meniuri fără carne.

Femeie:Este un post ușor, care poate fi ținut de multă lume și nu văd de ce n-am putea."

În piețe, gospodinele caută fructe și legume pentru cele 41 de zile de post.

Femeie:Roșii, kapia, două legături de pătrunjel, fasole, cartofi, păstăi."

Femeie:Vreau să fac salate, vreau să fac ciorbe de zarzavat, vreau să fac sarmale de post cu ciuperci."

Specialiștii în nutriție spun că postul are beneficii pentru organism și ajută la prevenirea unor boli grave.

Andreea Moroșanu, medic Diabet și Boli de Nutriție: Alimentele din plante ajută prin conținutul mare de fibre, care este consumat în această perioadă de post, cu prevenția cancerului de colon."

Restricțiile se încheie de Crăciun, când credincioșii vor gusta din bucatele de sărbătoare.

Sursa: Pro TV

Etichete: craciun, post,

Dată publicare: 13-11-2025 20:28

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
Alimentul pe care românii îl consumă din belșug, mai ales în post, dar care trebuie evitat. Mihaela Bilic: „Veți fi uimiți”
Stiri Diverse
Alimentul pe care românii îl consumă din belșug, mai ales în post, dar care trebuie evitat. Mihaela Bilic: „Veți fi uimiți”

Suntem în Postul Crăciunului, iar pentru creștini ar trebui să urmeze o perioadă de reflecție spirituală și de înfrânare a poftelor.

Deserturi de post. Ce să mănânci dulce în Postul Crăciunului, de la clătite și gogoși de post, la dulciuri raw vegane
Stiri Diverse
Deserturi de post. Ce să mănânci dulce în Postul Crăciunului, de la clătite și gogoși de post, la dulciuri raw vegane

Postul Crăciunului, cunoscut și sub numele de Postul Nașterii Domnului, este o perioadă de 40 de zile de pregătire spirituală înainte de sărbătoarea Crăciunului.

Cum să respectăm postul Crăciunului cu un preparat delicios de Moș Nicolae. Sugestia pe care o oferă Mihaela Bilic
Doctor de bine
Cum să respectăm postul Crăciunului cu un preparat delicios de Moș Nicolae. Sugestia pe care o oferă Mihaela Bilic

Ce mâncăm de Moș Nicolae, ca să respectăm și postul Crăciunului? Nutriționistul Mihaela Bilic prezintă la „Doctor de bine”, o variantă plină de proteine și cu doar 85 de calorii la suta de grame.

 

Recomandări
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.

Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București
Stiri Economice
Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

2026 se anunță un an al cumpătării. După ani de salturi de două cifre, majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei și al impactului noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28