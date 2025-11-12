„Drop crocs” — crocodilii vânători din copaci: oamenii de știință au găsit cele mai vechi ouă de crocodil

12-11-2025 | 08:10
Oamenii de știință au descoperit cele mai vechi fragmente de coajă de ou de crocodil din Australia — fosile vechi de 55 de milioane de ani — care ar fi putut aparține unor creaturi supranumite „drop crocs”, crocodili ce se cățărau în copaci.

Vlad Dobrea

Descoperirea a fost făcută în curtea unui fermier din Queensland, iar rezultatele studiului au fost publicate în Journal of Vertebrate Paleontology, scrie BBC.

Ouăle aparțineau unui grup dispărut de crocodili, numiți mekosuchini, care trăiau în apele interioare ale continentului australian pe vremea când acesta făcea parte din Antarctica și America de Sud.

Profesorul Michael Archer, coautor al studiului, a declarat că ideea de „drop crocs” este „bizară”, dar unii dintre acești crocodili ar fi putut vâna „precum leoparzii — sărind din copaci asupra prăzii neștiutoare”.

Archer, paleontolog la Universitatea New South Wales, a explicat că mekosuchinii — care puteau ajunge la o lungime de până la cinci metri — erau foarte numeroși acum 55 de milioane de ani, cu mult înainte ca rudele lor moderne, crocodilii de apă sărată și de apă dulce, să ajungă în Australia, în urmă cu circa 3,8 milioane de ani.

Fragmentele de ou ale „drop crocs” au fost descoperite în urmă cu mai multe decenii, dar au fost analizate abia recent, cu ajutorul unor cercetători din Spania.

„Este o idee ciudată”, a spus profesorul Archer despre acești „crocodili cățărători”, dar unii dintre ei ar fi fost, probabil, vânători tereștri care trăiau în păduri.

Descoperirea completează o serie de fosile mai tinere de mekosuchini, vechi de aproximativ 25 de milioane de ani, identificate într-o altă zonă din Queensland.

„Unii par să fi fost cel puțin parțial semi-arboricoli — așa-numiții ‘drop crocs’”, a adăugat Archer.

Încă din anii 1980, el face parte dintr-o echipă de oameni de știință care sapă într-o carieră de argilă din Murgon, un orășel situat la aproximativ 270 km nord-vest de Brisbane. De-a lungul decadelor, locul a devenit cunoscut ca unul dintre cele mai vechi situri fosilifere din Australia, fiind odinioară înconjurat de o pădure tropicală luxuriantă.

„Acea pădure adăpostea și cele mai vechi păsări cântătoare cunoscute din lume, cele mai vechi broaște și șerpi din Australia, o varietate de mici mamifere cu legături sud-americane, dar și unul dintre cele mai vechi lilieci descoperiți vreodată”, a declarat dr. Michael Stein, coautor al studiului.

Profesorul Archer își amintește cum, în 1983, el și un coleg „au condus până la Murgon, au parcat mașina pe marginea drumului, și-au luat lopețile, au bătut la ușa unui fermier și l-au întrebat dacă pot să-i sape în curte”.

„După ce le-am explicat ce comori preistorice s-ar putea afla sub pășunea lor de oi — și că deja se descoperiseră carapace fosilizate de țestoasă în zonă — au zâmbit și ne-au spus: «Desigur!»”, a povestit el.

Sursa: BBC

12-11-2025

