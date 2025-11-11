Rafturi goale de ouă în supermarketuri. Fermierii români preferă să exporte către țări care plătesc mai mult

S-au golit rafturile de ouă în unele magazine din România. În loc să rămână pe piața internă, tot mai multe pleacă peste graniță.

Țări precum Germania și Franța, afectate de gripa aviară, oferă sume tentante, iar fermierii noștri preferă să vândă acolo chiar dacă asta înseamnă să renunțe la anumite contracte de acasă.

Potrivit estimărilor din domeniu, exporturile au ajuns la un nivel record de aproape 40% din producția totală. Comercianții dau asigurări că lucrurile vor reintra în normal.

Reprezentanții Marilor Rețele Comerciale confirmă că o parte dintre fermierii cu care aveau contracte au fost ademeniți cu prețuri mai bune de procesatori și magazine din afara țării. În plus, în perioada rece găinile dau mai puține ouă.

George Bădescu, președintele Asociației Marilor Rețele Comerciale: „Nu anticipăm o criză în ceea ce privește prezența ouălor la raft, dar într-adevăr există turbulențe în piață legate poate de ideea că pot exista anumite oportunități sau ocazii. Magazinele au alternative și vor reuși să aibă ofertele respective pe raft”.

După Statele Unite unde gripa aviară a făcut ravagii, acum țările europene trec prin asta. În Germania și Franța producția de ouă a scăzut dramatic. Procesatorii de acolo caută disperați soluții, iar România este colacul lor de salvare. Producem mult și ieftin, așa că străinii au început să umble pe la porțile fermelor noastre de unde iau ouăle fără să aibă pretenții de sortare și ambalare.

Constantin Stafie, reprezentantul Asociației Crescătorilor de Păsări de Carne și Ouă: „La momentul actual, cei care trimit în afară câștigă undeva la 10, 15 bani pe ou, iar cei care dau la noi la supermarket e aproape prețul de producție și normal că fermierul vrea.

Corespondent PRO TV: „Un ou venit direct din fermă costă în acest moment 60 de bani. Îl punem pe banda de sortareși în doar 15 minute este selectat, ambalat și gata să meargă spre magazin. În urma acestui proces, prețul pentru același ou urcă până la 85 de bani. La raft se mai scumpește cu câțiva bani și ajunge să coste mai mult de un leu. Deranjați de politicile de preț ale supermarketurilor, tot mai mulți crescători s-au orientat spre piețele externe”.

Potrivit datelor furnizate de INS, România a exportat 33.000 de tone de ouă în 2024, însă în primele 8 luni ale acestui an am vândut deja peste 35.000 de tone.

Florin Panfile, directorul comercial al unei fabrici de ouă: „În această perioadă chiar am renunțat să mai exportăm pentru că nu mai este marfă de oferit pe piața internă. Cereri sunt din toată lumea. Pornind de la celebrele cereri din America, Germania, Italia, Franța”.

Pe de altă parte, producția de ouă românești a scăzut de la șase miliarde de bucăți în 2022 la 5,6 miliarde anul trecut.

