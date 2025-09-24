Daniel David, după amenințările primite de mai multe școli din țară: Prezenţa poliţiei şi jandarmilor va fi crescută

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, „foarte grave”, dar că este important ca lumea să nu se panicheze.

În şcolile unde au fost primite aceste mesaje de ameninţare prezenţa jandarmilor şi a poliţiştilor va fi crescută.

„Unităţilor care au primit e-mail-ul li s-a cerut să facă sesizare la poliţia din localitatea unde se află. De asemenea, mesajul nostru pe care l-am dat încă de acum două zile a fost că da, informaţiile trimise prin acest e-mail reprezinte informaţii şi ameninţări foarte grave. Este important să avem o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică. Şcolile au fost instruite să fie mai vigilente, inclusiv prin aplicarea regulamentului de ordine interioară, iar directorii şi diriginţii, acolo unde simt că trebuie discutat şi cu elevii şi cu părinţii, să facă acest lucru”, a declarat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David, la Digi24, potrivit News.ro.

Procesul educațional nu trebuie să sufere modificări

Ministrul a spus că, dincolo de această „îngrijorare responsabilă”, procesul educaţional trebuie să se desfăşoare în mod obişnuit.

„Nu am primit nicio sesizare, niciun sfat, nicio sugestie de la autorităţile care se ocupă de securitate, de ordine publică să interferăm cumva sau să blocăm procesul educaţional. Mesajul meu (n. red. - pentru elevi, părinţi şi profesori) este că procesul educaţional trebuie să continue, să fie încredinţaţi, că şi Ministerul Educaţiei îşi face datoria şi că în zonă sunt echipe de poliţie şi de jandarmi care sunt mai prezente tocmai pentru a preveni aceste ameninţări, dacă sunt reale, dar, din primele analize, se pare că aceste ameninţări nu sunt reale, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să păstrăm acel grad de îngrijorare responsabilă. Mesajul este însă să nu mergem în panică”, a mai spus ministrul Educaţiei.

Mesajul de amenințare este „foarte grav”

Întrebat cum interpretează mesajul de ameninţare, ca psiholog, David a spus că acesta este „foarte grav” şi că tocmai din acest motiv este „convins” că autorităţile „îşi vor face datoria” şi va fi „şi un exemplu pentru alţii din societate care cred că se pot juca cu astfel de mesaje, fie doar ca o joacă, fie ca un mesaj serios”.

„Altfel spus să nu creadă cineva că dacă trimite un e-mail de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat, va scăpa. Până la urmă, autorităţile statului vor ajunge la el. Ştiu că autorităţile îşi fac datoria, noi discutăm, suntem în contact cu Ministerul de Interne, până atunci, repet, din punctul nostru de vedere, procesul educaţional trebuie să se desfăşoare normal, cu doza de îngrijorare responsabilă despre care vorbeam”, a precizat David.

Ministrul a mai informat că în zona şcolilor unde au fost trimise aceste mesaje de ameninţare prezenţa jandarmilor şi a poliţiştilor va fi crescută.

În ultimele două zile, zeci de şcoli din aproape 30 de judeţe ale ţării, dar şi mai multe spitale au primit mesaje de ameninţare pe adresele de e-mail.

„Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













