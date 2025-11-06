Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Stiri Justitie
06-11-2025 | 12:38
dani mocanu
Facebook

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie.

autor
Stirileprotv

Curtea de Apel Braşov, unde a fost strămutat dosarul de tentativă de omor în care manelistul Dani Mocanu şi fratele acestuia au fost judecaţi, a pronunţat o pedeapsă mai blândă în cazul manelistului, stabilind, în schimb, o sentinţă mai dură pentru fratele acestuia, în dosarul în care cei doi au fost deferiţi justiţiei pentru tentativă de omor, după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o benzinărie din judeţul Argeş, în anul 2022. Instanţa a stabilit că victima trebuie să primească de la cei doi 40.000 de euro, suma fiind considerabil mai mare decât cea stabilită ca daune morale de instanţa de fond.

Curtea de Apel Braşov, instanţă la care a fost strămutat, de la Curtea de Apel Piteşti, dosarul de tentativă de omor al fraţilor Daniel şi Ionuţ Nando Mocanu, a stabilit, joi, sentinţele definitive pentru cei doi, găsiţi vinovaţi de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În cazul lui Daniel Mocanu, cunoscut publicului drept Dani Mocanu, sentinţa a fost redusă de la 5 ani şi 9 luni închisoare, cât stabilise Tribunalul Argeş, la 4 ani de închisoare. Pedeapsa include o condamnare mai veche, dată cu suspendare.

„Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 9 luni închisoare aplicată inculpatului Mocanu Daniel şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv 5 ani şi 3 luni închisoare şi 9 luni închisoare, aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză, şi pedeapsa de 9 luni închisoare (aplicată anterior prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti), înlăturând sporul de 6 luni închisoare. Reţine aplicarea dispoziţiilor cu privire la fapta de tentativă la omor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului şi reduce pedeapsa principală aplicată acestuia pentru această infracţiune de la 5 ani şi 3 luni închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare. Menţine pedeapsa principală de 9 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 371 Cod penal precum şi dispoziţia de revocare a suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 9 luni închisoare aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti. În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare” a decis, definitiv, Curtea de apel Braşov.

Citește și
dani mocanu
Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare, cu executare, pentru proxenetism și spălare de bani

În schimb, în cazul fratelui manelistului, Ionuţ Nando Mocanu, instanţa de judecată a majorat pedeapsa aplicată pe fond de Tribunalul Argeş, de la 6 ani şi 4 luni închisoare la şapte ani.

Instanţa din Braşov a majorat, de asemenea, şi cuantumul daunelor morale pe care cei doi fraţi trebuie să le plătească bărbatului pe care l-au bătut cu o rangă, de la suma de 14.000 euro, cât decisese Tribunalul Argeş, la suma de 40.000 euro.

Dosarul a fost deschis în urma unei bătăi cu bâte şi răngi metalice, pe fondul unor conflicte mai vechi, într-o benzinărie din Piteşti. Scandalul a avut loc în luna august 2002, iar în urma acestuia două persoane au ajuns la spital, una dintre acestea având nevoie de două luni de îngrijiri medicale.

Sursa: News.ro

Etichete: condamnat, tentativa de omor, dani mocanu,

Dată publicare: 06-11-2025 12:18

Articol recomandat de sport.ro
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
Citește și...
Viralul zilei. Dani Mocanu, apel
Stiri actuale
Viralul zilei. Dani Mocanu, apel "oficial" către Trump: Vor să mă aresteze. Salvează-mă!

Cântărețul de muzică de petrecere Dani Mocanu a lansat un apel public către președintele american, Donald Trump, solicitându-i sprijinul într-o situație pe care o consideră nedreaptă.  

Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare, cu executare, pentru proxenetism și spălare de bani
Stiri actuale
Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare, cu executare, pentru proxenetism și spălare de bani

Interpretul de manele Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare, cu executare, într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. A scăpat de acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, doar pentru că fapta s-a prescris.

Ce a răspuns Nicolae Ciucă la întrebarea dacă a scris versurile manelei ce i-a fost dedicată de Dani Mocanu
Alegeri prezidentiale 2025
Ce a răspuns Nicolae Ciucă la întrebarea dacă a scris versurile manelei ce i-a fost dedicată de Dani Mocanu

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, susţine că nu a ascultat maneaua lui Dani Mocanu în care acesta îl laudă şi face campanie electorală pentru el.

Recomandări
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din „grupul X”
Stiri actuale
Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din „grupul X”

Polițiștii au descins joi dimineață la sediile mai multor firme având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice din București, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”.

UE pregătește un „Schengen militar” pentru a mișca rapid trupe și arme, pe fondul amenințării ruse. Ce prevede planul
Stiri externe
UE pregătește un „Schengen militar” pentru a mișca rapid trupe și arme, pe fondul amenințării ruse. Ce prevede planul

Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse.

Top citite
1 avion prabusit
protv.ro
Stiri externe
Momentul în care un avion de marfă s-a prăbușit și a provocat un incendiu masiv, în Kentucky. Șapte oameni au murit
2 Mark Rutte
Inquam Photos / George Calin
Stiri Politice
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”
3 Emeric Ienei
Agerpres
Stiri actuale
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 06 Noiembrie 2025

03:13:26

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
5 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28