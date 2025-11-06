Dani Mocanu, dat în urmărire națională alături de fratele său după condamnarea definitivă pentru tentativă de omor

06-11-2025 | 19:24
Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele lui sunt dați în urmărire națională după ce au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor.

Ana Tudoran

După sentință, cei doi nu au fost găsiți de polițiști. 

În august 2022 Dani Mocanu, împreună cu fratele lui - Nando - și alți indivizi, s-a năpustit cu furie asupra unor bărbați cu care avuseseră o dispută de la un loc de parcare, într-o benzinărie din Argeș.

În timp ce Dani Mocanu l-a ținut pe unul dintre rivali, fratele lui l-a lovit cu o bară metalică.

Victima a suferit o fractură de craniu şi are traume permanente. După bătaie interpretul de manele a plecat cu fratele lui la Napoli, în Italia, iar la întoarcere au fost aşteptaţi de polițiștii.

Dani Mocanu: "A lovit fratele meu în disperare, s-a autoapărat, va plăti dacă se va considera până la final că se va reţine această infracţiune".

Acum Curtea de Apel Brașov a decis definitiv pedepse cu executare de 4 ani pentru Dani Mocanu şi 7 ani pentru fratele lui pentru tentativă de omor.

Ei trebuie să plătească victimei şi daune de 40 de mii de euro. Dar acum după sentinţa fraţii Mocanu sunt de negăsit, aşa că au fost daţi în urmărire naţională.

Ingrid Alexandrescu, avocata victimei: "lui Daniel Mocanu i s-a aplicat o pedeapsă sub minimul prevăzut de legiuitor și în afara cadrului legal cu o pedeapsă mult prea blândă. În contextul în care victima a rămas și cu handicap permanent. Un tratament pe viață și cu obligația de a face controale periodice din 6 în 6 luni”.

Comisar de poliție Marius Rizea, purtător de cuvânt IPJ Argeş: "În urma verificărilor personale nu au fost găsite. Polițiștii continuă căutările pentru depistarea acestora și punerea în executare a mandatelor."

Cântăreţul a lansat un videoclip care simula arestarea lui.

Deşi Dani Mocanu a încălcat în trecut de mai multe ori legea, a fost mereu anchetat în libertate. În 2017 a condus fără permis şi a fost acuzat de proxenetism. În 2019 a instigat la violență împotriva femeiilor. În 2020 a filmat un videoclip alături de un leu chinuit. Iar în 2022 a ameninţat cu cuţitul un tânăr într-un club din Târgu Mureş. Tot el a fost surprins pe stazile din Râmnicu Vâlcea într-un blindat care a lovit mai multe maşini parcate.

