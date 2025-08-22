Cutremur, vineri după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri, la ora 14:18, în Oltenia, judeţul Gorj, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 15 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 16 km nord-vest de Târgu Jiu, 67 km sud de Hunedoara, 73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km sud de Deva, 93 km vest de Râmnicu Vâlcea.

Cutremure cu magnitudinea peste 4 grade produse în România (cronologie 2024-2025)

Mai multe seisme cu magnitudinea peste 4 s-au produs în România, în perioada 2024-2025:

2025

11 mai - Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 grade s-a produs, în zona seismică Vrancea, nefiind semnalate pagube materiale sau victime, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Cutremurul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

24 martie - Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, la ora 10:14, în judeţul Vrancea, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri vest de Focşani, 72 km nord de Buzău, 72 km est de Sfântu-Gheorghe, 87 km sud de Bacău, 87 km est de Braşov, 88 km sud-vest de Bârlad, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

13 februarie - Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs, la ora 22:44, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 119,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km nord-vest de Buzău, 61 km est de Braşov, 63 km vest de Focşani şi 77 km nord de Ploieşti.

2024

16 septembrie - Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s-a produs, la ora 17:40, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 152,53 km, în apropierea oraşelor: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 54 km est de Braşov, 62 km nord-vest de Buzău, 70 km vest de Focşani, 72 km nord Ploieşti şi 97 km nord-est de Târgovişte.

10 august - Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs la ora locală 23:46, în judeţul Arad, zona Banat, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de cinci kilometri în apropierea următoarelor oraşe: 59 km este de Arad, 68 km vest de Deva, 72 km vest de Hunedoara, 77 km nord de Reşiţa.

6 august - Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, la ora locală 16:04, în judeţul Vrancea, zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de INCDFP. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 km, în apropierea oraşelor: 43 km vest de Focşani, 66 km nord de Buzău, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Braşov, 95 km sud de Bacău, 97 km sud-vest de Bârlad şi 99 km nord-est de Ploieşti.

1 august - Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, la ora locală 15:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de INCDFP. Adâncimea la care a avut loc cutremurul a fost de 128,8 km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38 km vest de Focşani, 55 km nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km est de Braşov, 93 km nord-est de Ploieşti, 99 km sud-est de Bârlad.

7 mai - Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, la ora 18:32, în judeţul Buzău, potrivit INCDFP. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 44 km vest de Focşani, 51 km nord de Buzău, 72 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Braşov şi 86 km nord-est de Ploieşti.

29 februarie - Un cutremur de 4,2 grade pe Richter s-a produs, la ora locală 11:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit INCDFP. Seismul s-a produs la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km vest de Focşani, 60 km nord-vest de Buzău, 64 km est de Braşov şi 80 km nord-est de Ploieşti.

15 ianuarie - Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs, la ora 11:01, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, la adâncimea de 80 de km, în apropierea următoarelor oraşe: 44 km vest de Focşani, 66 km est de Sfântu-Gheorghe, 73 km nord de Buzău, 81 km est de Braşov, 88 km sud de Bacău şi 93 km sud-vest de Bârlad.

