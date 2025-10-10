Filipine, zguduit de un nou cutremur cu magnitudinea 6,9. Este risc major de tsunami

Un nou cutremur de pământ, cu magnitudinea 6,9, a zguduit vineri sudul statului Filipine şi a declanşat o nouă alertă de tsunami la doar câteva ore după ce un puternic seism cu magnitudinea 7,4 a ucis cel puţin şase persoane, informează AFP şi Reuters.

O nouă alertă de tsunami a fost emisă de Biroul de seismologie din Filipine, din cauza unui risc de `valuri înalte care pun în pericol vieţi omeneşti". Locuitorii din regiunea afectată au fost îndemnaţi să se evacueze imediat şi să se refugieze în zone mai înalte sau să se deplaseze spre locuri aflate la distanţe mai mari de ţărm.

Potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoştiinţe (GFZ), citat de Reuters, noul seism a fost resimţit pe insula Mindanao din sudul acestui stat asiatic şi s-a produs la ora locală 19:12 (11:12 GMT), la adâncimea de 10 kilometri.

A magnitude 6.9 aftershock struck near Davao, Mindanao, Philippines at 11:12 UTC after a previous M7.4 quake. #lindol #sismo_deprem_gempa The quake was felt in Davao City and surrounding areas. No tsunami threat. ????zekemartinx(1) pic.twitter.com/gOwVsYTCoj — GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025

Alerta de tsunami va rămâne în vigoare pentru cel puţin două ore, iar valurile aşteptate ar trebui să fie cu cel puţin un metru mai înalte decât cele obişnuite.

Un seism la mai puțin de două ore după un alt cutremur

Această replică seismică, cea mai puternică dintre cele peste 300 înregistrate până acum, s-a produs la mai puţin de două ore după ce un cutremur cu magnitudinea 7,4 a zguduit litoralul pacific al insulei sudice Mindanao, unde a ucis cel puţin şase oameni.

În Mati, un oraş apropiat de epicentrul celor două seisme, cel din urmă a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică.

În Davao, situat la 100 de kilometrei spre vest, un avion care tocmai aterizase şi la bordul căruia se afla un fotograf de la AFP, a fost zguduit puternic în timp ce membrii echipajului încercau să îi împiedice pe pasagerii care voiau să coboare imediat.

Aceştia din urmă au primit în cele din urmă permisiunea de a coborî din aeronavă, dar au fost nevoiţi să aştepte apoi pe pistă, în loc să fie conduşi în interiorul terminalului pentru pasageri.

Deocamdată nu au fost raportate victime omeneşti şi nici pagube materiale importante după această replică seismică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













