Cursantele află astfel că rujul sau peria de păr pot impune respect!

„Vine agresorul spre tine, îl lovești la nivelul feței, nu mai vede. Ai lăsat jos și ai fugit. Nu stai.”

O astfel de mișcare îi poate salva viața victimei, spune un instructor de krav maga din Iași, care ține și cursuri de autoapărare. Pe Marina a adus-o la lecțiile acestuia o întâmplare petrecută pe stradă.

Femeie: „Principalul motiv pentru care am venit este autoapărarea. În această perioadă mulți oameni au diferite adicții, probleme mentale și femeile trebuie să se apere.”

Un tată și-a înscris la cursuri fiica de 9 ani.

Tată: „Am preferat să fie pregătită și să știe despre ce este vorba.”

Mihai Boicu, antrenor: „Poți folosi un pix, un ruj, un pieptene, absolut ce are o doamnă în geantă.”

Ce învață la cursuri

Pe lângă tehnici de autoapărare, aceste fete deprind, în altă sală din Iași, și mișcări din box. Iar numărul participantelor la astfel de cursuri e în creștere, spun antrenorii.

Mihai Constantin, antrenor: „Dacă la început am luat-o ca o curiozitate, acum am foarte multe fete care vin.”

La Facultatea de Educație Fizică și Sport de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, în timp ce fac judo, studentele învață și cum să se protejeze în cazul unui atac.

Romeo Asiminei, sociolog: „Chiar dacă nu au experimentat direct o astfel de situație, este posibil să se identifice cu victima și să aibă senzația unui pericol. Cu aceste cursuri, ele simt că pot face față unei eventuale amenințări.”

Un abonament lunar la cursuri de autoapărare variază între 200 și 400 de lei, conform ofertelor analizate.