„Sunt mândră să-i primesc pe preşedintele Zelenski şi pe liderii nordici în Danemarca. Lupta ucrainenilor pentru o Ucraină liberă şi o Europă liberă continuă", a declarat şefa guvernului danez într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Statele nordice se numără printre principalii susţinători ai Ucrainei, iar preşedintele Zelenski s-a aflat în vizită la Oslo la sfârşitul lunii octombrie unde s-a întâlnit cu emisarii americani.

Negocieri directe între Ucraina şi Rusia, mediate de SUA, sunt programate să aibă loc marţi şi miercuri la Abu Dhabi.

„La aproape cinci ani de la invazia la scară largă (a Rusiei în Ucraina), ploaia de bombe continuă să cadă asupra civililor, a centrelor de ajutor de urgenţă şi a instalaţiilor de apă şi încălzire. De aceea trebuie să rămânem fermi", a insistat Frederiksen.

Poliţia din Copenhaga a anunţat marţi că îşi va spori prezenţa în următoarele zile. Cu o zi înainte, ea a interzis temporar zborurile cu drone deasupra capitalei daneze.

Negocieri Ucraina, Rusia și SUA, pe 10 noiembrie, la Abu Dhabi

În aceeași săptămână, liderul ucrainean se află în negocieri cu Rusia și SUA.

Ucraina, Rusia şi Statele Unite poartă marţi, 10 noiembrie, discuţii la Abu Dhabi privind încheierea celui mai grav conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, aceasta fiind prima întâlnire de acest gen din ultimele nouă luni, pe fondul apropierii unei noi ierni de război.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intensificarea atacurilor face parte din strategia Moscovei de „a exercita presiune asupra poziţiei Ucrainei” la negocieri.

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, care a declanşat războiul în februarie 2022, a refuzat în repetate rânduri ofertele de încetare a focului mai cuprinzătoare şi discuţiile faţă în faţă cu Zelenski.