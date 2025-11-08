Cum și-au dat seama polițiștii din Bulgaria că șoferul român pe care l-au urmărit era un posibil traficant de migranți
Un român este acuzat de fapte șocante în Bulgaria. Individul a fost reținut de poliție pentru trafic de migranți și ucidere din culpă, după ce a căzut cu mașina într-un lac, în timp ce încerca să scape de echipajele care îl urmăreau.
Transporta ilegal 9 cetățeni afgani, iar 6 dintre ei au murit în accident. Ceilalți trei și șoferul român au fost duși la spital, pentru îngrijiri medicale.
Potrivit poliției de frontieră din Bulgaria, mașina înmatriculată în România a intrat în țară la granița cu Turcia, iar analiza de risc a indicat că e posibil să fie implicată în traficul de migranți.
Polițiștii au interceptat-o în apropiere de orașul Burgas și i-au făcut semn șoferului să oprească, însă el a accelerat și a gonit o jumătate de ora cu agenții pe urmele sale.
Anton Zlatanov, șeful Poliției de Frontieră din Bulgaria: „La ora 21:20, primul echipaj i-a făcut semn să oprească. Acesta conducea agresiv, cu viteză și a ignorat de mai multe ori indicațiile polițiștilor. Șoferul român și-a schimbat de două ori direcția de deplasare, mai întâi spre nord, apoi spre sud de-a lungul drumului de coastă. În final, s-a îndreptat din nou către orașul Burgas. Colegii au ales o zonă mai largă să instaleze dispozitivul de străpungere a pneurilor.”
Disperat să nu fie prins, șoferul a făcut o manevră periculoasă, ca să evite țepii așezați pe asfalt, și a lovit cu mașina un stâlp metalic de pe marginea drumului. Autoturismul în care erau înghesuiți 9 migranți a căzut apoi într-un lac. Șase dintre ei au murit, iar șoferul și 3 migranți au fost recuperați de polițiști și pompieri și duși la spital.
Svetoslav Todorov, director adjunct al Spitalului de urgență din Burgas: „Au fost examinați și li s-au făcut analize de sânge. Nu a fost necesară internarea pacienților.”
Cei trei migranți care au supraviețuit au fost duși într-un centru de protecție, unde vor rămâne până la finalizarea anchetei. Șoferul român a fost reținut. Dacă va fi găsit vinovat pentru trafic de migranți și ucidere din culpă riscă până la 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație.