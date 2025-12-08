Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

UPDATE. Doi cetățeni români se află printre cele patru persoane care au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife.

De asemenea, alte trei persoane au fost rănite.

Mai multe persoane au fost duse în larg de val, iar o persoană dată dispărută este căutată, au precizat serviciile de urgenţă din Insulele Canare.

Tragedia s-a produs duminică, după ora 16:00, când cel puțin șapte persoane au căzut în apă, surprinse de un val mare, potrivit El Pais.

Autorităţile au anunţat că printre victimele confirmate se numără doi bărbaţi şi o femeie. Unul dintre bărbaţi avea 35 de ani, femeia, 55 de ani, iar vârsta celei de-a treia victime nu a fost deocamdată făcută publică. Nu au fost oferite alte detalii de identificare.

???????? Los equipos de emergencia siguen intentando localizar a una persona desaparecida tras el golpe de mar de este domingo en la costa de Tenerife. Cuatro personas han perdido la vida tras ser arrastrados en la piscina natural Isla Cangrejo. Guardia Civil y Salvamento Marítimo… pic.twitter.com/ZBfoWq5pgf — Diario de Avisos (@diariodeavisos) December 8, 2025

O femeie a suferit un stop cardiac în timpul acestui incident petrecut la stâncile Los Gigantes, din municipalitatea Santiago del Teide, însă a fost resuscitată de paramedici şi transportată cu elicopterul la spital.

Femeia care fusese internată în stare gravă duminică, după valul mareic din estul insulei Tenerife, a devenit a patra victimă mortală a acestui eveniment, după ce a decedat în cursul nopții de duminică spre luni.

Potrivit mărturiei mai multor martori care au vorbit la televiziunea regională, totul s-a întâmplat în câteva secunde. „A fost o situație de tipul «salvează-te cine poate»”, au explicat ei, potrivit El Pais. „Două valuri puternice au distrus totul în calea lor. Noi eram foarte departe și totuși valurile ne-au ajuns. M-am uitat înapoi și piscina a trecut de la a fi plină la a nu mai fi nimeni în ea”.

Incidentul are loc la aproximativ o lună după ce, pe 8 noiembrie, valuri uriaşe au dus în larg mai multe persoane, inclusiv numeroşi turişti, în principal din Franţa. Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma acestor incidente produse de-a lungul coastei insulei Tenerife.

Ministerul Afacerilor Externe: ”Autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români”

Potrivit unui comunicat al MAE, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, ”a fost notificat la data de 7 decembrie 2025 cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români.”

În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, ”autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi”.

Ulterior, reprezentanții MAE au transmis un alt comunicat de presă, în care au anunțat moartea unui al doilea cetățean român:

”Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în conformitate cu informaţiile oficiale comunicate de autorităţile spaniole în după-amiaza zilei de luni, 8 decembrie 2025, cel de-al doilea cetăţean român afectat a decedat în urma rănilor suferite.”

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competenţelor.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziție telefonul de urgență al oficiului consular: +34 669.362.202.

