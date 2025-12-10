Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Calculele făcute deja de primari arată că impozitele pe locuințe se pot majora cu aproape 80%, iar la mașinile care poluează vorbim de o dublare. Pentru a intra în vigoare măsurile mai au nevoie să fie promulgate de șeful statului.

Judecătorii Curții Constituționale au respins contestația AUR referitoare la măsurile fiscal-bugetare decise de guvern pentru reducerea deficitului. Asta înseamnă că legea care mărește taxele locale vă intra în vigoare de la anul, dacă președintele Nicușor Dan o promulgă până atunci.

Corespondent PRO TV: „Impozitele pe locuințe se majorează cu aproape 80%. De exemplu, cine a plătit anul acesta pentru un apartament 100 de lei vă achita anul viitor 180 de lei”.

Procentul de majorare, care include și o indexare cu inflația, a fost calculat de primarii de municipii, după o discuție cu premierul Ilie Bolojan. Taxele locale sunt stabilite și majorate prin hotărâri de consilii locale, dar în limitele impuse de lege, în acest caz Codul Fiscal.

Corespondent PRO TV: „Vom plăti mai mult și la impozitele pe mașini. Cele poluatoare vor fi mai aspru taxate. Pentru o mașină încadrată la Euro 4, impozitul s-ar putea dubla”.

Și cei cu mașini electrice, scutite până acum, vor achita un impozit de 40 de lei, iar la hibride reducerea fiscală se taie la jumătate. Asta pentru că impozitul va lua în calcul și capacitatea cilindrică, dar și normă de poluare.

Vor fi taxate și mărfurile venite din afara Uniunii Europene, în coletele pe care le comandăm de exemplu din China ori Turcia. Pentru pachetele sub 150 de euro se introduce o taxă de 25 de lei.

Pachetul de măsuri vine cu schimbări și pentru investitori. Dividendele, câștigurile din burse și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10% în prezent, iar cine va dori să-și înființeze o afacere vă trebui să asigure un capital minim de 500 de lei și să deschidă un cont bancar.

Tot de la începutul anului viitor, persoanele fizice care își închiriază locuințele pe termen scurt vor avea obligația să dețină casă de marcat și să dea bon fiscal.

Pe de altă parte, PSD a anunțat că vă solicita, în următoarea ședință a Coaliției, eliminarea impozitului pe solarii, sere și silozuri, inclus în pachetul doi de măsuri.

