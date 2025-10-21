Ce au descoperit distribuitorii de gaze la sute de locuințe: Improvizații care pot duce oricând la explozii

21-10-2025 | 08:59
După incidentele grave din ultimele zile, companiile de distribuție atrag atenția asupra unui fenomen periculos. 

autor
Alexandra Clej

Doar în primele nouă luni ale acestui an au fost descoperite aproape 1.000 de cazuri de consum fraudulos de gaze și energie electrică la noi în țară.

Unii fac improvizații la instalații ca să plătească mai puțin, însă acestea pot fi fatale, atrag atenția specialiștii.

Facturile tot mai mari îi determină pe unii români să facă modificări la instalații, pe cont propriu, fără a realiza că își pun în pericol viața și locuința.

Reprezentanții unei companii de distribuție spun că au descoperit peste 980 de cazuri de consum fraudulos în mai multe județe, doar în primele nouă luni ale acestui an.

Peste 60% vizau furturi de energie electrică, iar diferența, de gaze naturale.

Cantitatea furată a depășit 14 milioane de kWh, iar prejudiciul estimat se apropie de 12 milioane de lei.

Bărbat: „E periculos. Nu respectă standardele de siguranță. Fac orice doar ca să nu plătească.”

Corespondent Știrile ProTV: „Practic, mulți fac improvizații la instalațiile de gaz ori electrice, astfel încât valorile înregistrate de aceste contoare să nu reflecte consumul real.”

Feher Cosmin-Dan, expert investigații și control energetic:Cele mai frecvente metode de sustragere a energiei includ branșamentele ilegale racordate direct la rețea, manipularea contoarelor prin intervenții care reduc sau elimină înregistrarea consumului real și modificarea branșamentelor existente.”

Specialiștii avertizează că riscul este uriaș. Improvizațiile pot duce oricând la explozii, intoxicații ori incendii.

Marcela Vasile, expert tehnic judiciar autorizat: „Scăpările de gaze formează pungi de gaze fără să depistezi, pentru că ceea ce trebuie să știm este că gazele nu au miros.
Deci o scăpare printr-un defect sau printr-o proastă instalație ori printr-o improvizație nu este întotdeauna detectată la timp.”

Fraudarea consumului de gaze sau energie electrică este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă, în funcție de prejudiciu.

Dată publicare: 21-10-2025 08:55

