Cum funcționa rețeaua piramidală de exploatare a fetelor din Italia, cu baza în Iași | Animație grafică

Cei 19 suspecți din Iași, acuzați că au exploatat sexual zeci de tinere românce în străinătate, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, miercuri seară.

Gruparea ar fi câștigat milioane de euro, spun anchetatorii, după ce victimele, racolate prin seducție și manipulare, au fost forțate să se prostitueze.

Totul a fost scos la iveală printr-o investigație comună a procurorilor din România și Italia.

O serie de 25 de percheziții coordonate de DIICOT și de Direcția Antimafia din Roma a vizat rețeaua de trafic de persoane, activă în România și în Italia. Cartierul general al grupării era Păcuret - Iași.

19 suspecți - din patru familii - au fost ridicați din locuințe, audiați și duși în fața unui judecător, ca să fie arestați.

Christy Mirsanu, avocat: „Acuzațiile sunt de natura traficului de persoane, transfrontalier, România – Italia, la nivelul anului 2016-2018, 2019. Nu au înțeles să dea vreo declarație până în prezent. Categoric, măsura am contestat-o și urmează să o analizeze instanță de control judiciar, respectiv Curtea de Apel Iași.”

Peste 30 de tinere au fost prinse în pânza de păianjen țesută de gruparea criminală. Potrivit procurorilor, toate au fost atrase cu promisiunea unei vieți bune, dar au sfârșit exploatate pe stradă, în Italia.

Suspecţii le-au indus victimelor o stare de dependență emoțională profundă - spun achetatorii. Tinerele au fost convinse să contribuie la o așa-zisă bunăstare comună și să accepte prostituția ca pe un sacrificiu necesar.

Sistem piramidal, pe trei niveluri

Potrivit DIICOT, rețeaua funcționa după un sistem piramidal, cu trei niveluri distincte.

Nivelul superior era format din membrii cu autoritate, cei mai în vârstă, care luau deciziile strategice, coordonau acțiunile de trafic de persoane și administrau banii proveniți din exploatarea sexuală a victimelor. Ei stabileau și transportul tinerelor racolate din România.

La nivelul doi erau rudele apropiate liderilor - excutanții. Ei racolau victimele, afișau un nivel de viață ostentativ și manipulau tinerele să creadă că sunt implicate într-o relație afectivă.

Al treilea nivel era format din așa-zișii intermediari, responsabili de supravegherea zonelor unde victimele erau obligate să se prostitueze. Ei colectau banii, din care tinerelor le rămâneau doar sume modeste pentru supraviețuire.

Structura este tipică rețelelor românești de prostituție care acționează în Italia.

Alfredo Fabrocini, comisar șef operațiuni speciale Italia: „Sunt organizații mai complexe, care sunt structurate pe verticală, cu legături externe, au elemente similare cu organizațiile criminale din Italia, faimoasa Mafia.”

Potrivit anchetatorilor, gruparea care a fost destructurată a adunat aproape 1,7 milioane de euro din exploatarea brutală a victimelor. Perchezițiile au scos la iveală opt autoturisme de lux și sume mari în mai multe valute: euro, dolari, lire sterline și coroane norvegiene. Procurorii au descoperit și trei pistoale cu peste o sută de cartușe — o dovadă clară a modului brutal în care opera rețeaua.

Jurnaliștii "România, te iubesc!" au documentat, încă de acum șase ani, calvarul prin care trec româncele căzute în mâinile traficanților în Italia.

"România, te iubesc!", 2019, victimă: „Pentru mine a fost ca un monstru care mi-a răpit copilăria. Odată ce ajungi aici nu îţi cere dacă vrei să faci sau nu, sare direct la pumni, bătaie, ca să te facă, de frică, să o faci!”

Din cele peste 30 de victime ale rețelei, unele se aflau sub controlul traficanților în momentul descinderilor. Tinerele au fost preluate de autorități și urmează să primească protecție.

