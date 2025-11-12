Abandonată de proxeneţi într-un oraş din Austria, o tânără exploatată sexual s-a sinucis. Două persoane au fost reţinute

Stiri actuale
12-11-2025 | 09:23
arestat
Shutterstock

Două persoane au fost reţinute de poliţişti, pentru 24 de ore, după ce au recrutat şi au determinat patru victime să se prostitueze în România, dar şi în străinătate.

autor
Mihaela Ivăncică

Una dintre victime, o tânără de 23 de ani, care a fost exploatată sexual timp de mai multe luni şi care a fost îndepărtată de familie şi de persoanele apropiate, s-a sinucis într-o localitate din Austria în primăvara acestui an.

Suspecţii cercetaţi pentru trafic și proxenetism

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat, miercuri, că două persoane, un bărbat de 22 de ani şi o femeie de 23 de ani, sunt cercetate pentru trafic de persoane şi proxenetism, iar bărbatul este acuzat şi pentru determinarea sau înlesnirea sinuciderii.

”Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada ianuarie 2024- iulie 2025, bărbatul ar fi recrutat, prin inducere în eroare, patru persoane vătămate pe care, ulterior, cu sprijinul femeii, le-ar fi determinat, prin acte de violenţă fizică şi psihică, să practice prostituţia, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate. Până în luna octombrie 2025 cele două persoane cercetate ar fi primit, în mod constant, de la victime sume de bani obţinute din întreţinerea de raporturi sexuale contra-cost”, au afirmat poliţiştii.

Anchetatorii au stabilit în urma cercetărilor că în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, bărbatul a exploatat sexual o femeie de 23 de ani, pe care a obligat-o să se prostitueze, ”profitând de starea vădită de vulnerabilitate şi de fragilitatea emoţional-afectivă a acesteia”.

Citește și
diddy
P. „Diddy” a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru prostituție și proxenetism

Astfel, bărbatul ar fi exercitat asupra victimei presiuni şi constrângeri psihice constante, intense şi progresive, prin acte de manipulare, devalorizare şi umilire.

Izolare și manipulare sub pretext financiar

De asemenea, el a îndepărtat-o de familie şi de persoanele apropiate şi a determinat-o să continue practicarea prostituţiei, sub pretextul că sumele de bani astfel obţinute vor fi folosite când îşi vor întemeia o familie.

”Totodată, s-a reţinut că femeia cercetată ar fi transportat şi adăpostit persoana vătămată şi în locaţii din străinătate, unde, ar fi obligat-o să întreţină relaţii sexuale contra cost, exercitând asupra ei un control riguros şi permanent. Sumele de bani obţinute de victimă, în acest mod, au fost însuşite integral de bărbat. Ignorarea repetată a nemulţumirilor exprimate de persoana vătămată faţă de activitatea impusă şi faţă de dorinţa de a o înceta, precum şi abandonarea acesteia pe teritoriul Austriei, fără resurse financiare şi fără sprijin, ar fi determinat-o să se sinucidă la data de 21 martie 2025, în oraşul Bregenz, Austria”, au mai precizat poliţiştii.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat mai multe probe.

Cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Sursa: News.ro

Etichete: sinucis, proxenetism,

Dată publicare: 12-11-2025 09:23

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Un cuplu din Bacău a obținut 700.000 de euro din proxenetism. Bărbatul recruta femei și le promitea că se căsătorește cu ele
Stiri actuale
Un cuplu din Bacău a obținut 700.000 de euro din proxenetism. Bărbatul recruta femei și le promitea că se căsătorește cu ele

Un bărbat de 31 de ani și soția acestuia, în vârstă de 32 de ani, sunt judecați pentru proxenetism, din care ar fi obținut 700.000 de euro.

P. „Diddy” a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru prostituție și proxenetism
Stiri Mondene
P. „Diddy” a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru prostituție și proxenetism

Rapperul Sean „Diddy" Combs își va petrece următorii 4 ani și 2 luni după gratii. Sentința vine în urma acuzaţiilor legate de prostituţie şi proxenetism.

Aproape 50 de percheziții în țară într-un dosar de proxenetism. O grupare ar fi obținut 3,5 milioane de euro
Stiri Justitie
Aproape 50 de percheziții în țară într-un dosar de proxenetism. O grupare ar fi obținut 3,5 milioane de euro

Zeci de percheziții au loc joi dimineață în București și județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar de grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani și acces ilegal la sisteme informatice, anunță IGPR.

Poliția Română aduce în țară un urmărit internațional din categoria Most Wanted, condamnat la 6 ani de închisoare
Stiri actuale
Poliția Română aduce în țară un urmărit internațional din categoria Most Wanted, condamnat la 6 ani de închisoare

Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, condamnat pentru trafic de minori şi proxenetism la 6 ani de închisoare, va fi adus în ţară în noaptea de marţi spre miercuri. 

Afacere criminală de familie: Tinere vulnerabile, forțate să se prostitueze în Austria, Germania și Elveția
Stiri actuale
Afacere criminală de familie: Tinere vulnerabile, forțate să se prostitueze în Austria, Germania și Elveția

Trei bărbaţi şi o femeie, membri ai aceleiaşi familii, au fost reţinuţi pentru trafic de persoane şi proxenetism, ambele în formă continuată şi vor fi duşi, vineri, în faţa instanţei Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.

Recomandări
Inflaţia anuală a fost 9,8% în octombrie 2025. Cele mai mari scumpiri, la mărfurile nealimentare şi servicii
Stiri Economice
Inflaţia anuală a fost 9,8% în octombrie 2025. Cele mai mari scumpiri, la mărfurile nealimentare şi servicii

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor INS, publicate miercuri.

Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava
Stiri actuale
Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava

Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în urma unui acord încheiat cu procurorii anticorupție din Suceava.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră
Stiri actuale
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28