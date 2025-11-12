Abandonată de proxeneţi într-un oraş din Austria, o tânără exploatată sexual s-a sinucis. Două persoane au fost reţinute

Două persoane au fost reţinute de poliţişti, pentru 24 de ore, după ce au recrutat şi au determinat patru victime să se prostitueze în România, dar şi în străinătate.

Una dintre victime, o tânără de 23 de ani, care a fost exploatată sexual timp de mai multe luni şi care a fost îndepărtată de familie şi de persoanele apropiate, s-a sinucis într-o localitate din Austria în primăvara acestui an.

Suspecţii cercetaţi pentru trafic și proxenetism

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat, miercuri, că două persoane, un bărbat de 22 de ani şi o femeie de 23 de ani, sunt cercetate pentru trafic de persoane şi proxenetism, iar bărbatul este acuzat şi pentru determinarea sau înlesnirea sinuciderii.

”Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada ianuarie 2024- iulie 2025, bărbatul ar fi recrutat, prin inducere în eroare, patru persoane vătămate pe care, ulterior, cu sprijinul femeii, le-ar fi determinat, prin acte de violenţă fizică şi psihică, să practice prostituţia, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate. Până în luna octombrie 2025 cele două persoane cercetate ar fi primit, în mod constant, de la victime sume de bani obţinute din întreţinerea de raporturi sexuale contra-cost”, au afirmat poliţiştii.

Anchetatorii au stabilit în urma cercetărilor că în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, bărbatul a exploatat sexual o femeie de 23 de ani, pe care a obligat-o să se prostitueze, ”profitând de starea vădită de vulnerabilitate şi de fragilitatea emoţional-afectivă a acesteia”.

Astfel, bărbatul ar fi exercitat asupra victimei presiuni şi constrângeri psihice constante, intense şi progresive, prin acte de manipulare, devalorizare şi umilire.

Izolare și manipulare sub pretext financiar

De asemenea, el a îndepărtat-o de familie şi de persoanele apropiate şi a determinat-o să continue practicarea prostituţiei, sub pretextul că sumele de bani astfel obţinute vor fi folosite când îşi vor întemeia o familie.

”Totodată, s-a reţinut că femeia cercetată ar fi transportat şi adăpostit persoana vătămată şi în locaţii din străinătate, unde, ar fi obligat-o să întreţină relaţii sexuale contra cost, exercitând asupra ei un control riguros şi permanent. Sumele de bani obţinute de victimă, în acest mod, au fost însuşite integral de bărbat. Ignorarea repetată a nemulţumirilor exprimate de persoana vătămată faţă de activitatea impusă şi faţă de dorinţa de a o înceta, precum şi abandonarea acesteia pe teritoriul Austriei, fără resurse financiare şi fără sprijin, ar fi determinat-o să se sinucidă la data de 21 martie 2025, în oraşul Bregenz, Austria”, au mai precizat poliţiştii.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat mai multe probe.

Cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

