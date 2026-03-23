Directorul Companiei de Transport Public (CTP) Arad, Claudiu Godja, a declarat luni, pentru Agerpres, că deocamdată s-a constatat o creştere medie de 15% a numărului de călători din tramvaie şi autobuze, conform vânzărilor de bilete şi datelor înregistrate de echipamentele din vehicule.

El a precizat că nu s-a impus suplimentarea tramvaielor sau autobuzelor, dar că această măsură nu este exclusă în următoarea perioadă.

„Până astăzi nu s-a ajuns la un grad de ocupare a locurilor care să necesite mărirea capacităţii de transport. Avem o creştere medie de 15%, cu un interes ceva mai mare la tramvaie. Estimăm că în perioada următoare acest trend se va menţine, iar după vacanţa de Paşte va fi mai vizibilă aglomerarea mijloacelor de transport", a declarat Claudiu Godja.

Potrivit datelor CTP Arad, în jur de 80.000 de călători plătitori sunt înregistraţi săptămânal, însă mai multe categorii de persoane beneficiază de gratuităţi, astfel că acestea nu sunt incluse în statistici.

Municipiul Arad are una dintre cele mai extinse reţele de transport public local din ţară. Doar reţeaua de transport cu tramvaiul cuprinde 15 linii, având o lungime totală a traseelor de peste 335 de kilometri.

În 2025, bugetul total al CTP a fost de 66.927.000 de lei, dar numai 15% din venituri au fost reprezentate de vânzările de bilete şi abonamente, activitatea companiei fiind puternic subvenţionată de la bugetul local.