Decizia va fi în vigoare până la o nouă notificare, pentru a contribui la reducerea consumului de combustibil, potrivit unui comunicat publicat luni în presa de stat, citată de Xinhua.

Echipa de informare a Consiliului naţional de apărare şi securitate a explicat pentru ziarul „Oglinda" că obiectivul principal al acestei măsuri este conservarea combustibilului şi, prin urmare, funcţionarii şi personalul administrativ trebuie să se abţină de la orice călătorii sau utilizare a vehiculelor neesenţiale în aceste zile desemnate pentru lucrul de acasă.

Autorităţile încurajează de asemenea organizaţiile private şi întreprinderile să adopte măsuri similare ori de câte ori este posibil.

Ca răspuns la potenţialele penurii de combustibil legate de conflictul în curs din Orientul Mijlociu, guvernul din ţara asiatică a implementat anterior scheme de utilizare prin rotaţie a vehiculelor par-impar şi de raţionalizare a combustibilului.

Guvernul face demersuri pentru a asigura importuri de combustibil prin diverse canale, pentru a asigura aprovizionarea continuă, a mai consemnat ziarul citat.