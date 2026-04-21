Cu aproape două decenii în urmă, fostul constructor al drumului a făcut însă închisoare, pentru slaba calitate a lucrărilor executate aici. Ulterior, o altă firmă a refăcut lucrările.

Groapa adâncă de câțiva metri a apărut pe drumul care face legătura între Motru şi Slivilești.

Șofer: „De ceva timp s-a făcut mai mare, rău de tot, văd că se apucară și domnii de ea”

Reporter: Treceați cu teamă pe aici...

Șofer: „Chiar cu teamă , la cât era de mică și acum atât de mare.”

Localnicii spun că în subteran sunt mai multe galerii miniere închise de zeci de ani. Este posibil ca una dintre acestea să se fi surpat.

Localnic: „Terenul e cu probleme, acolo mai sus, al vreo 10 metri, eu am băgat cinci truckere de pământ, așa mare a fost gaura”

Reporter: S-a mai lăsat și altă dată ?

Localnic: „Da, da, a fost mineritul de pe vremuri, grinzile de lemn au putrezit și încet încet...”

Bărbat: „De atâta timp s-a dus armătura care a fost sau bolțarii și s-a surpat”

În zonă a fost chemată o firmă de construcţii, care să repare craterul.

Constantin Cucu, administrator firmă construcții: „Azi am intervenit imediat cu utilaje, o să facem umplutură cu balast și piatră spartă, compactat și apoi o lăsăm puțin în trafic și apoi venim cu stratul de beton”.

Reporter: Există risc să se mai lase?

Constantin Cucu, administrator firmă construcții: „Posibil că da, de aia o mai și lăsăm puțin în trafic ca să vedem.”

Sorin Bucurescu, primar comună Slivilești: „Traficul e destul de aglomerat întrucât acest sector de drum face legătura între municipiul Motru și orașul Turceni, el mai are o ramificație, face legătura și cu localitatea Mătăsari.”

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiţi să circule cu precauţie, mai ales că pe drumul respectiv sunt și denivelări.