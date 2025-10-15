Reacțiile localnicilor din Satu Mare care au simțit pentru prima dată un cutremur. Este primul în 45 de ani

15-10-2025 | 17:46
Un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață în nordul țării, o zonă mai puțin obișnuită pentru seisme.

Alexandra Clej,  Ioan Vrâncean

Două școli din județul Satu Mare au fost evacuate temporar iar unii localnici au sunat, de spaimă, la 112. Cutremurul s-a produs miercuri dimineață, la ora 07:57 şi a fost resimţit în mai multe localități din județul Satu Mare.

Imaginile au fost filmate într-un magazin din Medieșu Aurit. Oamenii care se aflau la cumpărături au observat cum încep să se miște produsele pe rafturi. Alţii au ieşit speriaţi din case.

Localnici: „Ne-am speriat și au ieșit afară vecinii și spuneau că e cutremur”.

„S-a mișcat masa în cameră, așa s-a clătinat masa”

Două școli, evacuate

Ca măsură de precauție pentru elevi și dascăli, două școli gimnaziale din județ au fost evacuate. Pentru că nu s-au identificat pericole, copiii au intrat din nou în sălile de clasă.

Bărbat: Am simțit că mi se mișcă ceva sub picioare, parcă tremura, parcă împingea ceva de jos. Eram în casă cu soți. Pentru cei din zonă a fost o noutate, pentru că la noi nu s-a mai întâmplat.

„Am simțit că mă clatin cu patul, becurile din casă, geamurile, aici în comună nu s a simțit niciodată până acum” a spus altcineva.

Localnici: „Am crezut că trece o mașină de mare tonaj, și din cauza asta se scutură dulapul și geamurile și atunci am realizat că este un cutremur”.

„La o vecină i-a căzut televizorul de pe perete cum era montat, a căzut jos”.

Ultimul seism din Satu Mare s-a produs în urmă cu 45 de ani.

În zona de nord a ţării, cutremurele sunt extrem de rare, spun şi specialiştii de la Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Mircea Radulian, cercetător științific Institutul Național pentru Fizica Pământului: „Zona asta, Satu Mare, Maramureș și în general și Crișana, este o zonă seismică cunoscută de către seismologi, dar sunt cutremure rare. Cel mai mare cutremur înregistrat în zona asta, în apropiere de Satu Mare, Carei, a fost în 1979 de magnitudine 4,5.

Tot miecuri au mai fost două cutremure. Unul în zona seismică Vrancea-Buzău, celălalt în Marea Neagră, dar cu magnitudine mai mică.

