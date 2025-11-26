Cum arată podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România. „Record la nivel național” | VIDEO

26-11-2025 | 23:08
Podul de la Mioveni
Primăria Mioveni

Podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România a fost inaugurat miercuri. Construcția face legătura între orașul Mioveni și comuna Davidești.

Mihai Niculescu

Construcția reprezintă un record la nivel național, cu o deschidere de 73 de metri, o înălțime de 35,50 metri, o lungime totală de 81,20 metri și o lățime de 13 metri, au transmis reprezentanții Primăriei Mioveni într-o postare.

„Astăzi a fost recepționat noul pod peste râul Argeșel din cartierul Racovița, realizat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.

Obiectivul reprezintă o investiție majoră în infrastructura locală și stabilește un record la nivel național, fiind cel mai mare arc parabolic construit în România.

Podul are o deschidere de 73 de metri, o înălțime de 35,50 metri, o lungime totală de 81,20 metri și o lățime de 13 metri.

Prin finalizarea lucrărilor este asigurată o legătură rutieră modernă și sigură între orașul Mioveni și comuna Davidești, cu efecte directe asupra mobilității și traficului din zonă, precum și asupra dezvoltării comunităților deservite” au precizat reprezentanții Primăriei Mioveni.

