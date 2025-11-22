Crimă în orașul Mioveni. Agresorul de 21 de ani, suspectat că l-a ucis pe taximetrist, a ieșit pozitiv la substanțe interzise

Întâmplare terifiantă, petrecută în orașul Mioveni din județul Argeș. Un taximetrist a fost înjunghiat și jefuit de un client pe care îl luase din Pitești.

autor
Natașa Paraschiv

Rănit grav, șoferul s-a târât aproape 300 de metri înspre o zonă locuită, ca să ceară ajutor. S-a stins însa în fața unei case.

Agresorul, un tânăr de 21 de ani, a fost prins în scurt timp și a ieșit pozitiv la amfetamină.

Atenție urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Taximetristul plecat în ultima lui cursă era din comuna Albota. Vineri noapte, un tânăr de 21 de ani i-a cerut să îl ducă din Pitești, într-o localitate aflată la 30 de kilometri distanță. Înainte să ajungă la destinație, pe un pod din Mioveni, individul l-a înjunghiat pe șofer în piept, i-a furat portofelul, telefonul și geaca și s-a făcut nevăzut.

Rănit grav, bietul om s-a târât până la prima casă unde a văzut lumină, sperând că o să fie salvat. A căzut de mai multe ori pe drum, după care a strigat la o poartă și a spus, cu ultimele puteri ce a pățit. Proprietarul a dat imediat alarma, însă, din păcate, taximetristul s-a stins chiar în fața lui.

Ionel Furică, martor: "Am auzit soneria. Și când m-am apropiat aici, la un metru, un cetățean era căzut, îi curgea sânge din piept. Și zic: ce s-a întâmplat? M-a tăiat! Apoi am sunat la 112. Cam vreo 3-4 minute am discutat cu el și apoi a început să îi curgă sânge. A apărut și SMURD-ul, a durat resuscitarea aici, în stradă, vreo 45-50 de minute, cu medic, 3 salvări, nu s-a mai putut face nimic."

Colegii victimei s-au strâns, revoltați, la locul crimei.

Coleg: ”Am fost anunțați de la firmă că a fost înjunghiat. A sunat domnul care era aici, dumnealui a ieșit din curte. Era înjunghiat în piept, s-a mai zbătut un pic și a murit."

Vecină: "Avea familie, și el, avea copil, și uitați-vă: se duce să câștige niște bani și se află mort de niște nenorociți!"

În scurt timp, polițiștii au găsit în apropiere un tânăr de 21 de ani, murdar de sânge. Purta geaca celui ucis. Se ascundea într-o zonă mlăștinoasă. În urma primelor verificări a ieșit pozitiv la substanțe interzise.

Marius Rizea, purtător de cuvânt IPJ Argeș: "Era într-o zonă de câmp greu accesibilă, colegii mei au făcut verificări atât cu câini de urmă, cu efective sporite."

Anchetatorii au găsit cuțitul cu care a fost înjunghiat taximetristul, aruncat lângă mașină. Agresorul a fost reținut pentru omor și riscă 20 de ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, același individ ar fi amenințat cu cuțitul un alt taximetrist, dar în București.

Iar în urmă cu un an a încercat să fure mai multe telefoane mobile de la un amanet din Pitești. Prins în flagrant de un angajat, nu a apucat să plece cu aparatele. A fost plasat sub control judiciar, iar acum era cercetat în libertate.

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, taximetrist,

Dată publicare: 22-11-2025 19:03

