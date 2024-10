Cum arată o vilă din București pe care proprietarul vrea 1,2 milioane de euro. Femeia celebră care a locuit aici | FOTO

Imobilul de aproximativ 215 mp este situat pe Bulevardul Mărăști, în apropiere de Arcul de Triumf, într-o zonă ofertantă din nordul Bucureștiului și are 5 camere dispuse pe demisol, parter, etaj și mansardă. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa această vilă care a găzduit mai multe personalități din trecutul României.

Aflat pe Bulevardul Mărăști, la câteva minute de Arcul de Triumf și Parcul Herăstrău, imobilul a fost ridicat în 1922 și modernizat în anul 1932 de către unul dintre arhitecții renumiți ai vremii, Haralamb Georgescu. Arhitectul Haralamb H. (Bubi) Georgescu (1908-1977) a fost un cunoscut arhitect interbelic și a fost partener al arhitectului Horia Creangă. Planșeele casei sunt de beton, iar renovarea din 2023 i-a adaptat farmecul istoric confortului contemporan.

Proprietarul inițial a fost Cezar L. Hărjescu, director general în Ministerul Industriei și Comerțului. Casa a fost vândută de Cezar L. Hărjescu către familia Peretz, mai exact către Erastia Peretz. Tatăl Erastiei, Ioan Peretz, era profesor la Universitatea București, director general al Teatrelor, specialist în istoria dreptului românesc și preocupat de influența bizantină asupra vechiului nostru drept.

Erastia Peretz, zisă și Tia, era născută în 1914. A fost Miss România în 1931. În articolul “Miss România 1931” – publicat în revista „Realitatea Ilustrată” – numărul din 11 iunie 1931 era descrisă astfel: „Blondă, cu ochii verzi şi talia înaltă, tânăra aleasă răspândeşte în jurul ei un farmec deosebit, farmecul simplicităţii, al modestiei”.

A debutat în librării cu volumul de proză scurtă „Îmi placi!...” în 1933 (la doar 19 ani). În 1934 i-a fost publicat volumul „Ceai dansant”. Erastia Peretz vorbea franceza, engleza şi germana, unul dintre romanele ei a fost scris în franceză şi a fost editat de o mare casă din Paris. Devenită actriță, îl întâlnise pe Septimiu Sever la teatrul din Sibiu și fuseseră transferați împreună la București, unde s-au căsătorit.

Erastia Peretz și Septimiu Sever au fost un cuplu fascinant din istoria teatrului și a cinematografiei. Septimiu Sever s-a născut în 1926 la Turda și în 1947 a absolvit Academia de Muzică și Artă Dramatică din București. A fost angajat la Teatrul din Sibiu și la teatrul Bulandra din București și a jucat în filme faimoase ale timpului. Ulterior, Septimiu Sever și Erastia Peretz au emigrat în Franța, iar de acolo s-au îndreptat spre Canada.

După emigrare, Septimiu Sever și-a continuat cariera artistică.Până în 2002 a condus Teatrul din Marieville (Quebec) și în același an, în vizită în România, a primit Diploma de Onoare a Teatrului Național din București.

Vila s-a păstrat în formă foarte bună de-a lungul timpului și în prezent este de vânzare pe platforma Storia. Stilul arhitectural în care a fost edificată vila este cel eclectic. Fațada este dominată de un turn care conferă monumentalitate clădirii și de vitraliile ferestrelor de la parter. Gardul vilei este marcat de o feronerie florală care se regăsește și la interior.

La interior s-au păstrat vitraliile, scara cu lei și feroneria originală, corpurile de iluminat, câteva elemente de mobilier și sobele cu motive antropomorfe și vegetale din teracotă ce amintesc de fabrica de la Văcărești. Pereții casetați, ușile cu sticlă și glasvand, parchetul și nișele semi-circulare elegante conferă prestanță vilei. La demisol regăsim camera tehnică și zona de spălătorie. La parter se află livingul cu o înălțime de 3,5m și respectiv 6m cu deschiderea către etaj, spre scară, bucătăria închisă, baia, zona de dining si ieșirea spre terasa exterioară. La etaj și mansardă se afla biroul, dormitoarele, dressing-ul și băile care deservesc dormitoarele. Vila are suprafața construită totală de 215 mp. Terenul are 250 mp, este aerisit și luminos, fiind amenajat ca o zonă discretă de luat masa. Clădirea are certificat energetic clasa A.

Renovarea imobilului din 2023 a fost coordonată de un arhitect specializat cu scopul conservării elementelor originale de mare valoare ale casei: sobele, candelabrele, parchetul din lemn masiv și ferestrele cu vitralii. Proiectul a inclus refacerea fațadei și a acoperișului și o renovare de interior completă, atât a instalațiilor electrice și sanitare, cât și a pereților, parchetului și pardoselii din piatra sintetizată natural pe bază de granit. Vila dispune de un garaj alături de care se află încă două locuri de parcare.

Materialul face parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii corecte, în cunoștință de cauză. Acest material a fost realizat în parteneriat cu Ana Rubeli – storyteller cultural și fondator al Asociației Culturale Aici a stat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: