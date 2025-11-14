Cum arată noile troleibuze electrice de 352 milioane lei din Timișoara. Au o lungime de 12 metri. GALERIE FOTO

Noile troleibuze electrice destinate transportului public din Timișoara au fost prezentate vineri, împreună cu Primăria Municipiului.

În total, Bozankaya va livra Timișoarei 33 de troleibuze de ultimă generație.

Primăria Municipiului Timișoara a pus astăzi în circulație primele troleibuze noi achiziționate în ultimii 15 ani, finanțate prin PNRR - vehicule complet electrice, cu emisii zero, care deschid un nou capitol al mobilității sustenabile în oraș. Cinci troleibuze circulă deja pe linia 16, iar alte 9, achiziționate tot prin PNRR, se află în depoul STPT pentru recepție, urmând să fie introduse treptat pe trasee după finalizarea procedurilor.

Troleibuzele, livrate de compania Bozankaya sunt dotate cu sisteme de siguranță, aer condiționat, încălzire în scaune, internet wireless, prize pentru încărcarea telefoanelor mobile și alte facilități. Troleibuzele au o lungime de 12 metri și au o capacitate de transport de până la 100 de pasageri, dintre care 34 locuri pe scaune. Viteza maximă de circulație este de 80 km/h, iar autonomia este de până la 40 km în zonele fără catenare.

Valoarea totală a proiectului este de 352.022.792,57 lei, din care 308.492.337,40 lei reprezintă valoare eligibilă finanțată prin PNRR, iar 43.530.455,17 lei reprezintă cheltuieli neeligibile acoperite din bugetul local al Municipiului Timișoara.

