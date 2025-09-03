Cum arată și ce dotări au noile troleibuze de 18 metri care vor circula la Timișoara

03-09-2025 | 18:07
troleibuz timisoara
Foto: Facebook

Primul troleibuz Bozankaya de 18 metri, comandat de Primăria Timișoara a ajuns la depoul Societății de Transport Public Timișoara (STPT).

Lorena Mihăilă

Vehiculul are o capacitate de până la 140 de pasageri și este dotat cu aer condiționat, prize USB, internet Wi-Fi, sistem audio-video de informare, rampă pentru persoanele cu dizabilități și cele mai noi tehnologii de siguranță, precizează STPT. într-o postare pe Facebook.

În plus, autonomia pe baterii de până la 25 km îi permite să circule și pe porțiuni fără rețea electrică.

„În total, Timișoara va primi 25 de troleibuze articulate de 18 metri și 8 troleibuze de 12 metri, toate fabricate de Bozankaya. Investiția este finanțată prin PNRR și face parte din programul de modernizare a flotei de transport public”, se mai precizează în postare.

