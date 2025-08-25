Complicele turcului care a comis atacul armat din Centrul Vechi a fost prins. Unde a fost capturat de polițiști

25-08-2025 | 15:46
Au avut loc noi audieri în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Un alt cetățean turc a ajuns în fața anchetatorilor de la Serviciul Omoruri.

Bianca Ghiță

El este bănuit că ar fi complicele celui care a tras spre terasa unui restaurant, săptămâna trecută.

Cel de-al doilea cetățean turc este bănuit de anchetatori că înainte de atacul armat din Centrul Vechi i-ar fi dat celui care a tras un rucsac în care se afla arma de foc folosită la tragere.

Fapta ar fi fost surprinsă de o altă cameră de supraveghere.

Cu această dovadă, anchetatorii de la Omoruri au refăcut traseul complicelui și l-au depistat în noaptea de duminică spre luni într-o parcare de TIR-uri a unui centru comercial de la marginea Bucureștiului, chiar la ieșirea pe autostrada A1.

Polițiștii bănuiesc că suspectul, care are 19 ani, ar fi intenționat să fugă din țară cu un camion pe care îl aștepta acolo.

Anchetatorii mai cred că acesta i-ar fi indicat primului cetățean turc reținut localul spre care trebuie să tragă.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi propus pentru arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Au fost noi audieri în cazul, atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei.

