Au convins-o astfel să le permită accesul la telefon și la laptop.

Escrocii au transferat peste 1,6 milioane de lei din contul societății pe care femeia o administrează. Când și-a dat seama că a fost păcălită, a mers la poliție.

Polițiștii de la Investigații Criminale au deschis o anchetă, sub coordonarea unui procuror, și încearcă să dea de urma escrocilor și a banilor.

În cazul altei femei, care a rămas fără 100.000 de euro prin aceeași metodă, oamenii legii au reușit să recupereze banii aproape integral.

Însă escrocii nu au fost găsiți.