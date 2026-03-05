Din conturile ei au dispărut peste 100.000 de euro, după ce a căzut victimă unor escroci care s-au dat drept funcționari ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Aceștia i-au comunicat că statul urmează să-i înapoieze o sumă mare de bani - parte din impozitul de anul trecut. În realitate, totul a fost o înșelăciune de proporții.

Femeia a fost sunată inițial de un bărbat care s-a dat drept angajat al ANAF. Acesta i-a comunicat că trebuie să primească înapoi de la fisc câteva zeci de mii de lei, după o recalculare a impozitelor plătite anul trecut.

Acesta a asigurat-o că a doua zi va fi contactată de un reprezentant al băncii la care figurează și conturile firmei.

Victima: „Pentru ca dânșii să facă viramentul trebuie deschis un nou cont. A trebuit să intru în aplicația contului și, efectiv, pas cu pas mi-a zis: intrați în căsuța cutare și scrieți următoarele numere, apoi mergeți în căsuța următoare și scrieți următorul nume.”

Au urmat o serie de pași pe care victima i-a făcut fără să bănuiască nimic. A efectuat mai multe operațiuni financiare și a transferat de trei ori bani în trei conturi diferite, urmând algoritmii indicați de cel care a contactat-o, așa-zisul angajat al băncii.

Victima: „Am făcut pas cu pas fără să îmi dau seama ceea ce mi-au indicat, extraordinar de manipulatori, extraordinar de credibili, nicio secundă nu mi-a trecut prin cap că e o înșelătorie.”

Femeia povestește că discuția a avut un ritm alert și convingător, în care erau folosiți termeni bancari specifici. În felul acesta i-au dispărut din contul firmei peste 100.000 de euro în doar câteva minute.

Nicoleta Zdrenghea, agent Serviciul de Investigații Criminale Alba: „ANAF nu solicită plăți urgente prin telefon sau prin mesaje. Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și verificați informațiile doar prin canale oficiale.”

Anca Natalia Isac, reprezentant Directoratul Național de Securitate Cibernetică: „Atacatorii profită de neatenție și invocă starea asta de urgență, de grabă, și atunci oamenii se panichează, intră în aplicație și, practic, ascultă indicațiile lor.”

Acest tip de fraudă se numește spoofing – o tehnică de falsificare a identității în mediul digital, prin care atacatorii maschează un apel telefonic, e-mail sau site web pentru a părea o sursă de încredere.

De aceea, nu trebuie niciodată să acționăm în grabă, mai ales că instituțiile statului nu contactează telefonic cetățenii sau firmele pentru restituiri de bani.

Anchetatorii au intrat rapid pe fir, au urmărit transferurile și au identificat conturile.

Acestea au fost blocate și aproape întreaga sumă a fost recuperată. Escrocii nu au fost încă depistați.