Cu lacrimi în ochi, oamenii își taie porcii cu 4 luni înainte de Crăciun. Virusul se extinde rapid

Crăciunul a venit în august în multe localităţi în care criza pestei porcine africane i-a speriat pe săteni.

De teamă că le vor fi omorâţi şi confiscaţi porcii, oamenii au ales să îi sacrifice de pe acum, înainte ca vreun focar sau vreo suspiciune să apară şi în comunele lor. În judeţul Galaţi, unde a fost confirmat joi un nou caz de îmbolnăvire, mulţi nu mai ţin cont de recomandările autorităţilor şi îşi umplu lăzile frigorifice şi congelatoarele de carne, pentru la iarnă.

Un bărbat şi-a tăiat miercuri, de frica pestei porcine, porcul de 250 de kilograme. Îi dau lacrimile când povesteşte despre animalul pe care l-a crescut cu eforturi, pentru a-l sacrifica la iarnă, cum e tradiţia.

Nicușor Purice Susanu, localnic comuna Liești, județul Galaţi: "Nici bunicii mei n-au tăiat vreodată, nici Decebal, nici Burebista n-au tăiat vreodată porci la ora asta! Că dacă astăzi veneaţi dumneavoastră cu nişte bărbaţi bine, îmbrăcaţi în alb, însoţiţi de ăia îmbrăcaţi în negru şi mi-l luaţi?

Am cumpărat o ladă la vreo 12, 13 milioane. O să-mi amortizez investiţia, porcul meu stă aici. Scot şi dau mâncare la copilaşi!"

Practic, viaţa întregii localităţi a fost dată peste cap de vestea că, la numai 15 kilometri, în comuna Piscu, a fost confirmat miercuri un nou focar de pestă porcină africană. Oamenii nici nu au mai stat pe gânduri.

Din curtea unei case învecinate iese fum. Gospodina topeşte grăsime pentru untură. Au tăiat scroafa în zorii zilei.

Femeie: "Decât să mi-o ia sănătoasă, mai bine o tai, o duc s-o vadă domnul, dacă este sănătoasă, şi s-o mănânc. De ce s-o dau degeaba? Dacă venea şi îmi dădea banii pe ea, dar nu să aştept eu până se gândeşte să-mi facă hârtiile."

Bărbat: "Chiar dacă ninge, chiar dacă plouă, chiar dacă e luna lui Cuptor, te face în aşa fel ca să tai. Dar, ce, numai eu am tăiat? Că sunt tăiaţi cred că mai mult de juma de comună."

Pe o stradă din comuna Lieşti, din judeţul Galaţi, se simte un puternic miros de jumări. În special noaptea, sau dimineaţa, când e mai răcoare, oamenii şi-au tăiat toţi porcii, de teamă că ar putea să ajungă şi în localitatea lor temuta pesta porcină africană.

La cabinetul veterinar din localitate, vin oamenii să facă verificările pentru trichineloză ca în decembrie.

Neculai Tecuță, asistent veterinar: "Se taie, se taie în efectiv destul de mărişor. Vin şi până la şaptezeci, au fost alaltăieri. Ieri au fost până în şaizeci."

Tot în judeţul Galaţi, autorităţile au hotărât instalarea unor filtre cu agenţi de la Poliţia Rutieră şi Jandarmerie, pentru a verifica transporturile de carne. Tranzitarea cu animale vii sau moarte, din zonele cu focare, este interzisă.

Șofer: "Dacă spune că e microbul care nu moare, la ce mai pune astea jos? Pe bune! Dacă erau eficiente nu se extindea, logic!"

În satul Vameș, unde a fost confirmat miercuri un nou focar, cei de la Direcţia Sanitar-Veterinară au hotărât să sacrifice toţi porcii din curţile oamenilor încă de acum două zile, când a apărut suspiciunea. În acelaşi timp, magazinele de specialitate înregistrează vânzări spectaculoase la congelatoare şi lăzi frigorifice.