CTP: „Ciucu speră să obțină niște capital de imagine, pe baza „grelei moșteniri”. Nu vrea să strice relația cu președintele”

Cristian Tudor Popescu îl ironizează dur pe primarul general Ciprian Ciucu, acuzându-l de lipsă de asumare și de un discurs catastrofic fără vinovați cu referire la declarațiile recente ale primarului Capitalei.

Într-un comentariu amplu, Cristian Tudor Popescu leagă criza financiară a Bucureștiului de degradarea serviciilor publice, de dublul standard moral practicat la vârful puterii și de un nou tip de tehnocrat care, sub masca reformei, refuză asumarea vinovăției și compromite ideea de moralitate în actul de guvernare, referindu-se la noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc. Primarul General declară: „Primăria Capitalei nu are bani să treacă strada”. Ne prezintă o imagine catastrofală, cu datorii enorme și „soluția” băgării în insolvență a transportului în comun. Situația încălzirii centralizate în blocuri: mii de oameni tremură în apartamente înghețate, fără căldură. Ciucu spune că n-are ce face. Spitale din Capitală, între care C.C. Iliescu și Institutul de Oncologie, au redus sau suspendat operațiile chirurgicale din pricina lipsei de încălzire. De trafic și poluare nu mai vorbesc...

La întrebarea legitimă: „Cine e responsabil pentru starea în care ați preluat dvs. Primăria?”. Dl Ciucu refuză să răspundă. Ba chiar precizează, de mai multe ori: „Nu e de vină dl Nicușor Dan! Lăsați-l în pace pe Nicușor Dan!”. Îl lăsăm, dar cine e de vină, domnule primar, bucureștenii? Sfântul Duh?

Din punct de vedere logic, absurditatea e evidentă: dezastru e, vinovați, ioc. Nu și politic: dl Ciucu speră să obțină niște capital de imagine, chiar compătimire, pe baza „grelei moșteniri” ce i-ar fi fost aruncată în brațe. În același timp, nu vrea să-și strice relațiile cu președintele Dan. Asta nu mai e o atitudine de tehnocrat, de administrator experimentat, cum s-a prezentat în campania electorală, ci de politician cu tupeu, capabil să te prostească în față.

Premierul Bolojan nu se lasă nici el mai prejos. În cazul minciunilor „universitare” ale fostului ministru Moșteanu, a zis, fără să clipească, cum că nu-l interesează C.V.-ul unui ministru, ci prestația lui în postul guvernamental. Vasăzică, orice serviciu de resurse umane, înainte de interviul de angajare, studiază C.V.-ul candidatului, să vadă dacă-l mai cheamă sau nu – premierului Bolojan nu-i pasă. Și îi spune lui Moșteanu: „Fii bărbat!”.

Acum, ministrul Justiției, Marinescu, este acuzat de plagiat masiv în teza sa de doctorat. El se apără, ca toți nenumărații plagiatori la nivel înalt de după Ponta: teza a fost validată de organismele abilitate, în virtutea normelor aflate în vigoare atunci. Precum și prin metoda lui Stalin, ni sluceaino, nu întâmplător: nu întâmplător sunt atacat acum, când mă implic în procesul de numire a procurorului general și procurorului șef DNA. Nu procedează ca un om cinstit: să iasă public cu teza în mână, s-o invite la dezbatere pe Emilia Șercan (nu s-o dea în judecată, cum a zis că se gândește) și să-și susțină teza rând cu rând. Prin urmare, pentru mine, Marinescu este vinovat de plagiat.

Iarăși, dl Bolojan enunță acest nou principiu al imunității ministeriale, pe care l-a creat: odată ce ești ministru, orice ai comis înainte de asta nu contează. Evident, procedează așa ca să nu-și pună în cap PSD, care a sărit instant să-l apere pe Marinescu din toate pozițiile. Ilie Bolojan, alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros...

Ca să iei măsuri dure, ca să dai oameni afară, ca să faci reformă, pe scurt, ca să tai în carne vie, continui să cred că e nevoie nu doar de contabilitate, ci și de moralitate.

Trump amăgește răsculații cu intervenția, acuși-acuși, în Iran, în vreme ce împușcă protestatari în Statele Unite”, a scris pe Facebook Cristian Tudor Popescu.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunțase, marţi, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada.

Primarul spune că vor urma restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli şi, deşi îşi va lua toate înjurăturile necesare, în luna martie va veni deja cu un prim pachet de reforme. Primarul subliniază că aceste măsuri nu sunt suficiente şi, oricât ar tăia şi restructura şi eficientiza, nu vor putea acoperi datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica astfel că la Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului. Ciucu anunţă că va propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament un pact, astfel încât Primăria Capitalei să fie funcţională.

Întrebat, miercuri seară, la Digi 24, dacă predecesorul său, Nicuşor Dan, este de vină pentru faptul că 3.500 de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu agent termic, primarul general Ciprian Ciucu a răspuns: ”De ce să fie de vină Nicuşor Dan?”.

”Nicuşor Dan nu este omnipotent, a făcut cât a putut să facă. Vorbim de un megasistem, trebuia făcute investiţii, 2-3% în fiecare an. Dacă de la Halaicu până astăzi, fiecare primar, în loc să facă cel mai lung cârnat din lume, cum a făcut Oprescu, şi alte sindrofii, se ocupau să dirijeze banii, 1-2% pe an, în fiecare an să înlocuieşti (conducte – n.r.), pentru că au o durată de viaţă limitată, nu ajungeam aici. Nicuşor Dan a fost printre cei care au făcut investiţii şi, în timpul mandatului său, acum am ajuns la 30%”, a declarat Ciprian Ciucu.

