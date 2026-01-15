Armata americană a capturat în Marea Caraibilor un nou petrolier "supus sancţiunilor", Veronica, pentru că ”sfida blocada”

Stiri externe
15-01-2026 | 16:59
petrolier
Shutterstock

Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier "supus sancţiunilor", în cadrul campaniei preşedintelui american Donald Trump de a pune presiune pe Venezuela şi pe exporturile de petrol ale acestei ţări.

autor
Cristian Matei

"La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat o operaţiune de abordaj şi de preluare a petrolierului Veronica în Caraibe", a scris pe reţeaua de socializare X secretara pentru securitate naţională a SUA, Kristi Noem, potrivit Agepres, care citează agenţiile AFP şi EFE.

Veronica este "un alt petrolier care sfidează" blocada impusă de Donald Trump petrolului venezuelean, a susţinut comandamentul militar american, într-un anunţ separat pe aceeaşi reţea de socializare, despre capturarea navei menţionate.

Acesta este al şaselea petrolier sechestrat de Statele Unite, care urmăresc să exploateze resursele de petrol ale Venezuelei după ce l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele acestei ţări, Nicolas Maduro.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, venezuela, petrolier,

Dată publicare: 15-01-2026 16:59

