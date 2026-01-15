Ciprian Ciucu vrea ca jumătate din impozitele locale ale sectoarelor să ajungă la PMB. „De ce? Pentru că suntem schizoizi”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat miercuri că intenţionează să propună o modificare a modului de distribuire a impozitelor locale, astfel încât jumătate din sumele încasate de sectoare să ajungă la bugetul PMB.

Iniţiativa ar urma să facă parte dintr-o viitoare Lege a Capitalei, pe care edilul spune că o va contura în următoarele luni.

Edilul a explicat, într-o intervenţie la Digi 24, că actualul sistem creează dezechilibre majore între responsabilităţile PMB şi resursele financiare de care aceasta dispune, transmite Agerpres.

„Avem o problemă structurală. Eu stau într-un apartament de trei camere, cred că impozitul pentru mine personal, că am un salariu bun, că sunt primar, nu e o problemă, dar sunt oameni pentru care se simte. Se simt. Important este ce faci cu aceşti bani. Adică tu, ca primărie de sector... De aceea (...) poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vin la sectoare ca impozite, să ajungă şi la PMB. De ce? Pentru că suntem schizoizi. PMB, primarul general, trebuie să facă politica de impozitare pe Capitală, că aşa este legea. Nu poţi să ai un impozit în sectorul 6 şi altul în sectorul 4, la domnul Băluţă. Avem aceleaşi impozite peste tot, suntem în acelaşi oraş. Dar primarul general nu are nicio motivaţie, şi Consiliul General să crească taxe, impozite, să optimizeze, sau să scadă, acolo unde poate sunt prea mari, pentru că banii oricum se duc la sectoare. Adică unii încasează şi folosesc, iar alţii vin cu politica fiscală”, a declarat Ciucu.

Potrivit primarului general, politica fiscală a PMB este sever limitată de cadrul legal actual şi de marjele stabilite la nivel guvernamental, motiv pentru care este necesară o reformă legislativă.

„Deci, când am zis că o să vin cu o propunere pentru o Lege a Capitalei, sau o formulă predictibilă, la asta o să lucrez în următoarele luni. Două luni, că mai mult timp nu o să am”, a precizat edilul.

Ciprian Ciucu a mai spus că îşi doreşte un dialog cu primarii de sector, pentru a ajunge la o formulă echitabilă atât din punct de vedere al responsabilităţilor, cât şi al veniturilor.

„Vreau să stau de vorbă cu primarii de sector, pe care îi respect, dar şi ei trebuie să înţeleagă şi să mă respecte, să găsim o formulă în care lucrurile să fie împărţite corect şi în termen de responsabilităţi, pentru că avem iluminat public nu doar în centrul oraşului, unde administrează PMB, ci şi în cartiere, pe care trebuie să-l susţină financiar PMB. Deci şi ca responsabilităţi, dar şi ca venituri (...) În fine, important este şi ce vom face cu aceşti bani. Pentru că trebuie să se vadă în calitatea serviciilor publice şi în calitatea vieţii şi în calitatea spaţiului public”, a afirmat primarul general.

Impozitele pe proprietăți ar putea crește din nou

În ceea ce priveşte nivelul impozitelor pe proprietăţi, Ciprian Ciucu a susţinut că acestea ar trebui majorate pentru a putea susţine servicii publice de calitate, arătând că România se află mult sub media europeană.

„Dacă ne uităm la nivel european, ele nu sunt mari. Suntem în coada clasamentului. Dacă ne uităm la venituri, ele sunt undeva pe la jumătatea clasamentului (...) Era o reformă fiscală, negociată inclusiv în PNR şi un angajament, un răboj, dar noi n-am mai crescut taxele şi impozitele locale de foarte, foarte mult timp. Ilie Bolojan a asumat-o nivel guvernamental, tocmai ca să îşi ia el înjurăturile, să facă ceea ce este corect şi nu este popular, pentru că ştia că primarii nu o vor face niciodată. ‘Da, daţi vina pe mine’. A şi zis-o. Sau la AMR, la Asociaţia Municipiilor. Da, nu e o măsură populară, dar era o măsură necesară, pentru a echilibra bugetul. Aţi văzut cum a lăsat guvernul Ciolacu bugetul”, a mai spus Ciucu.

