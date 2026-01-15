O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic

Stiri Socante
15-01-2026 | 17:13
×
Codul embed a fost copiat

Caz șocant în Alba! O femeie de 42 de ani din Aiud a fost arestată preventiv, pentru acuzații îngrozitoare! Și-ar fi ucis bebelușul nou-născut.

autor
Gina Obrejan

Femeia, însărcinată în 32 de săptămâni, a născut acasă, în baia locuinței sale din orașul Aiud, județul Alba. Potrivit anchetatorilor, suspecta a pus bebelușul într-o pungă de plastic, pe care a acoperit-o cu haine, și l-a lăsat acolo. A doua zi, pentru că se simțea rău, a mers la spital.

Mircea Domșa, director Spitalul Municipal Aiud: „În urma consultației a reieșit faptul că dânsa a avut o naștere prematură sau un avort, lucru pe care ea nu l-a menționat, nu l-a recunoscut decât în dimineața următoare. Pacienta a rămas internată, după care medicul a anunțat poliția.”

Agenții s-au dus la femeie acasă și au găsit bebelușul mort. Medicii legiști au stabilit că micuțul s-a născut viu, dar a decedat în scurt timp din cauza insuficienței respiratorii, în contextul unei nașteri neasistate.

Inspector principal Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Femeia de 42 de ani a născut un copil, l-a învelit într-un tricou și l-a ascuns, determinând prin acțiunile sale decesul nou-născutului, care a fost găsit de polițiști.”

Citește și
politie
Un bărbat din Brăila și-a înjunghiat în gât un prieten, după ce au băut la o petrecere. Se cunoșteau de peste 30 de ani

În urma expertizei medico-legale psihiatrice s-a stabilit că femeia a avut discernământ când a comis fapta și a avut capacitatea psihică de a aprecia consecințele social-negative ale acțiunilor sale.

Localnicii cred că femeia suferă de depresie.

Femeia a fost arestată pentru 30 de zile.

Sursa: Pro TV

Etichete: nastere, aiud,

Dată publicare: 15-01-2026 16:58

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Citește și...
Un bărbat din Brăila și-a înjunghiat în gât un prieten, după ce au băut la o petrecere. Se cunoșteau de peste 30 de ani
Stiri Socante
Un bărbat din Brăila și-a înjunghiat în gât un prieten, după ce au băut la o petrecere. Se cunoșteau de peste 30 de ani

O ceartă între doi bărbați s-a transformat într-un episod de o violență extremă, într-o localitate din județul Brăila. Unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt în zona gâtului.

Minori obligați să întrețină relații intime între ei, în Buziaș, pentru mucuri de țigară. Cei care refuzau erau bătuți
Stiri Socante
Minori obligați să întrețină relații intime între ei, în Buziaș, pentru mucuri de țigară. Cei care refuzau erau bătuți

Anchetă la Centrul Educativ Buziaș. Doi gardieni sunt cercetați penal după ce mai mulți adolescenți i-au acuzat că au fost obligați să întrețină relații sexuale între ei. Potrivit liderilor sindicali, dacă minorii refuzau, erau bătuți crunt.  

Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi
Stiri Socante
Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi

Nu mai puțin de 17 ani și jumătate de închisoare a primit, drept condamnare, un cântăreț de muzică populară, din Galați. În primă instanță, a fost găsit vinovat pentru că ar fi violat trei elevi, iar ororile au fost filmate.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre
Stiri Economice
Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.

Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59