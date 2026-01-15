O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic

Caz șocant în Alba! O femeie de 42 de ani din Aiud a fost arestată preventiv, pentru acuzații îngrozitoare! Și-ar fi ucis bebelușul nou-născut.

Femeia, însărcinată în 32 de săptămâni, a născut acasă, în baia locuinței sale din orașul Aiud, județul Alba. Potrivit anchetatorilor, suspecta a pus bebelușul într-o pungă de plastic, pe care a acoperit-o cu haine, și l-a lăsat acolo. A doua zi, pentru că se simțea rău, a mers la spital.

Mircea Domșa, director Spitalul Municipal Aiud: „În urma consultației a reieșit faptul că dânsa a avut o naștere prematură sau un avort, lucru pe care ea nu l-a menționat, nu l-a recunoscut decât în dimineața următoare. Pacienta a rămas internată, după care medicul a anunțat poliția.”

Agenții s-au dus la femeie acasă și au găsit bebelușul mort. Medicii legiști au stabilit că micuțul s-a născut viu, dar a decedat în scurt timp din cauza insuficienței respiratorii, în contextul unei nașteri neasistate.

Inspector principal Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Femeia de 42 de ani a născut un copil, l-a învelit într-un tricou și l-a ascuns, determinând prin acțiunile sale decesul nou-născutului, care a fost găsit de polițiști.”

În urma expertizei medico-legale psihiatrice s-a stabilit că femeia a avut discernământ când a comis fapta și a avut capacitatea psihică de a aprecia consecințele social-negative ale acțiunilor sale.

Localnicii cred că femeia suferă de depresie.

Femeia a fost arestată pentru 30 de zile.

