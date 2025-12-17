Asociațiile judecătorilor cer extinderea controalelor la toate instanțele. Vor verificarea delegărilor în procese penale

Asociațiile profesionale ale judecătorilor din România au cerut miercuri CSM extinderea controalelor Inspecției Judiciare la toate instanțele din țară.

Vor să se verifice dacă există probleme privind delegarea unor judecători în procese penale, în prag de prescripție, similare cu cele semnalate la Curtea de Apel București de jurnaliștii de la Recorder. Magistrații spun că situația este punctuală și nu trebuie generalizată, pentru că afectează grav imaginea justiției.

CSM i-a invitat astăzi pe reprezentanții judecătorilor din România să vină cu propuneri într-o ședință specială, în care s-au discutat șapte puncte. Acestea vizau, printre altele, libertatea de exprimare și felul în care se promovează sau se transferă judecători de la o instanță la alta.

Alexandru Bleoancă, judecător al Curții de Apel Galați: „Colegii mei m-au mandatat să vin cu o serie de recomandări, urmează să le discutăm. Ele sunt tehnice.”

Reporter: „Vizează ele și delegările?”

Alexandru Bleoancă: „Da și transferurile...”

Reporter: „Și ce propuneți?”

Alexandru Bleoancă: „Limitarea. Acum întâmplarea face ca Galațiul, instanțele de nivel doi, să fie afectate de lipsa de personal, iar pentru Galați ar fi utile transferurile și delegările.”

Reporter: „Poate mai multă transparență?”

Alexandru Bleoancă: „Așa, cu siguranță.”

Opinii diferite în rândul judecătorilor

Unii dintre judecători consideră totuși că nu sunt probleme majore în sistem.

Ciprian Tița, judecător al Tribunalului Specializat Argeș: „În opinia noastră, justiția funcționează foarte bine, dovadă că s-a ridicat și MCV-ul și inclusiv intrarea noastră în Schengen, unde au fost menționate și analizate elemente despre funcționarea statului de drept și a justiției.”

Reporter: „Dvs. personal nu ați modifica nimic?”

Ciprian Tița: „Momentan nu. V-am spus, nu pot să mă pronunț până nu discut cu reprezentanții sistemului judiciar.”

După mai bine de trei ore de discuții, concluzia a fost că este nevoie de controale la nivel național.

Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: „S-a ajuns la maxima generalizare că întreaga justiție din România e capturată, că e coruptă și așa mai departe. Noi nu putem accepta așa ceva. Haideți să verificăm, extindeți controlul la toate instanțele din România ca să vedem care e situația. Și am mai solicitat și consiliul a fost de acord ca această verificare să se facă rapid.”

Dana Gîrbovan, judecător al Curții de Apel Cluj: „Am făcut și propuneri de modificare legislativă privind prescripția extinsă, să fie termene separate pentru faza de urmărire penală și separat pentru faza de judecată. Am avut multe situații în care dosarul venea la instanță aproape de termenul de prescripție și atunci e normal să avem astfel de termene.”

Nicușor Dan, despre problemele din justiție

De la Londra, președintele Nicușor Dan a precizat că până acum 50 de magistrați i-au trimis înscrisuri privind problemele din justiție, urmare a invitației sale după apariția documentarului Recorder. Întrebat de românii de acolo despre situația din țară, președintele a concluzionat:

Nicușor Dan: „Președinții de instanță au multă putere, mult prea multă și asta e o chestiune legislativă. Numai că în justiție, când afirmi niște lucruri, trebuie să le și dovedești. Adică, cumva, multă lume mi-a spus că e așa, dar trebuie să venim și cu probe. Se vor întâmpla lucruri în justiție, fiți siguri de asta.”

Între timp, reprezentanții AUR au anunțat că au depus două moțiuni simple împotriva ministrilor de la Interne și Justiție, pentru degradarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

