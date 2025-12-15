CSM anunță consultarea judecătorilor, în contextul tensiunilor din Justiție. Concluziile vor fi prezentate pe 19 decembrie

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță demararea unor consultări cu corpul profesional al judecătorilor.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunţă demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, ”având în vedere contextul actual din justiţie”., printre temele discutate urmând să se afle detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată, percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, dar şi libertatea de exprimare a judecătorilor.;Concluziile discuţiilor urmează să fie prezentate în 19 decembrie. Anunţul vine după documentarul Recorder privind situaţia din Justiţie şi după ce iniţial Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie.

”Având în vedere contextul actual din justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor”, anunţă luni CSM.

Pentru data de 17 decembrie, ora 12:30, au fost invitaţi la sediul Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru dezbaterea ”aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.

Temele de discuţie sunt: delegarea, detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată; percepţia asupra independenţei justiţiei; cauzele care influenţează durata procedurilor judiciare în materie penală; problematica prescripţiei răspunderii penale; salarizarea judecătorilor şi pensiile de serviciu ale acestora; volumul de activitate şi cauzele legislative şi administrative care au generat creşterea acestuia; necesitatea normării activităţii judecătorilor; libertatea de exprimare a judecătorilor

”Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025”, precizează CSM.

Centralizarea şi analiza datelor şi a concluziilor rezultate, precum şi prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025.

Recorder a realizat, sub titlul ”Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, care încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind ”de o gravitate fără precedent”.

Duminică după-amiază, reprezentanţii Inspecţiei Judiciare au anunţat că instituţia face verificări după documentarul Recorder şi ca urmare a sesizării venite de la Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. ”O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, a transmis Inpecţia Judiciară.

Iniţial, Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. Totodată, Consiliul a făcut apel la societate ”să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor. Procurorii Secţiei au precizat că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că ”este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”.

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu - care apare în materialul de presă - ea reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie.

”Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Ea a reclamat situaţia ”toxică şi încordată” din cadrul instanţei.

”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a adăugat judecătorul.

Declaraţiile judecătoarei au fost făcute pe neaşteptate, în debutul conferinţei de presă organizate de Curtea de Apel Bucureşti. Ulterior, preşedintele CAB, Liana Arsenie, a afirmat că cere verificarea tuturor acuzaţiilor aduse în ultima perioadă.

”Cerem public să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”, a afirmat Liana Arsenie.

Ea a adăugat că ”legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”.

Ulterior, sute de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. Printre aceştia, se află şi şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, fost procuror general al Românie.

