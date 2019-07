Filmul crimelor din Caracal. Ce s-a întâmplat pas cu pas de la dispariția Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu

Gheorghe Dincă, bărbatul care a scandalizat o țară întreagă după ce a recunoscut că a ucis două adolescente, a fost pus sub acuzare duminică pentru omor calificat.

Anterior, el fusese acuzat de viol și trafic de minori, fapte pe care, timp de câteva zile, nu le-a recunoscut.

Alexandra Măceșanu, o fată de 15 ani, a dispărut miercuri, 24 iulie 2019, după ce Dincă a luat-o „la ocazie”, când se întorcea de la pregătire.

În zilele ce au urmat, până la reținerea și apoi arestarea bărbatului, au apărut numeroase informații care să îl incrimineze, inclusiv că o altă adolescentă, în vârstă de 18 ani, Luzia Melencu, ar fi dispărut în luna aprilie în condiții similare.

De vineri până duminică, Dincă și-a susținut, însă, nevinovăția.

Vă prezentăm cronologia faptelor care au dus la prinderea bărbatului din Caracal:



14 aprilie 2019



O fată de 18 ani din satul Radomir, județul Dolj, a plecat spre Caracal. Potrivit bunicii sale, la ora 11.30 aceasta și-a sunat familia pentru a-i spune că este în ocazie și că urma să se întoarcă acasă. Fata nu mai ajuns, iar familia nu a mai reușit să o contacteze.



15 aprilie 2019

O persoană de sex masculin din comuna Dioști, satul Radomir, județul Dolj, a sesizat la Poliția din localitate plecarea de acasă în mod voluntar, către Caracal, a unei fete de 18 ani. Era bunicul Luizei Melencu.

Potrivit mamei fetei, polițiștii locali ar fi umilit familia, spunându-i că fata ar fi plecat cu „un Făt-Frumos”.

„Este majoră, are 18 ani, putea să fi plecat cu vreun iubit, asta au zis cei de la Coşoveni. Repetau într-una, până când am dus cazul la DIICOT, că a plecat cu un Făt-Frumos. Nu numai o dată au spus că are are 18 ani, e majoră. Acum au tratat (cu seriozitate n.r.), de când s-a întâmplat cu Alexandra", a declarat presei mama Luizei Melencu.

18 aprilie 2019

Secţia 4 Poliţie Rurală Coşoveni a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.

30 mai 2019

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a dispus declinarea dosarului către DIICOT - ST Craiova, în vederea efectuării de cercetări cu privire la infracţiunea de trafic de persoane.

Bunicul bunicul fetei a fost contactat telefonic, în datele de 15 aprilie şi 19 aprilie, de către persoane necunoscute, care i-au comunicat că fata nu mai doreşte să se întoarcă acasă, fiind pe teritoriul Elveţiei.



6 iunie 2019

DIICOT Craiova a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunea de trafic de persoane, raportat la împrejurările cauzei, la modul şi mijloacele de săvârşire, la datele personale ale victimei, la locul de unde fuseseră iniţiate apeluri telefonice către familia victimei, considerându-se că sunt indicii temeinice de recrutare a victimei prin răpire/constrângere în scopul exploatării sexuale.

24 iulie 2019





Alexandra Măceșanu, o fată de 15 ani din Dobroșloveni, Olt, elevă în clasa a X-a la unul dintre cele mai bune licee din Caracal a plecat la pregătire. A luat „ocazia” ca să se întoarcă acasă, însă n-a mai revenit.

În cursul serii, familia a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care anunța că fata a dispărut.

„Măceșanu Alexandra, în vârstă de 15 ani, din comuna Dobroțloveni, județul Olt, elevă la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, a dispărut astăzi (n.r – miercuri, 24 iulie 2019) în jurul orei 10! Ea a venit în orașul Caracal singură și a plecat acasă cu ocazie iar de atunci nimeni nu știe nimic de ea. Menționez că era îmbrăcată într-o cămașă stil ie de culoare albastră, blugi lungi și teniși, părul este de culoare șaten deschis. Cine a văzut-o sau știe ceva despre ea ne poate lăsa mesaj în privat sau ne poate contacta la telefon. Cu ajutorul dumneavoastră o putem găsi pe Alexandra. Vă rugăm din inimă distribuiți să afle cât mai multe persoane!", a fost mesajul postat de familie pe Facebook.

25 iulie 2019

Părinții anunță dispariția Alexandrei la Poliție. Potrivit unchiului fetei, Alexandru Cumpănașu, tatăl acesteia ar fi fost umilit de polițiști.

„Hai, bă, ce dracu’… știi cum sunt fetele în ziua de azi… apare mâine-poimâine cu iubitul de mâine!”, i-ar fi spus ei.

11:05: Alexandra a sunat prima dată la 112, spunând că este legată cu sârmă, sechestrată și că a fost violată. Timp de 7 minute a făcut 3 apeluri. Apoi, operatorul de la 112 a încercat de 9 ori să o resune pe fată, însă de fiecare dată a intrat căsuţa vocală.

Primul apel a fost preluat de operatorul 112, la ora 11:05:07:

11:05.52: Apelanta a deconectat apelul cu operatorul 112;

11:06:55: Dispecerul Poliției a preluat cazul de la operatorul 112, apelanta nemaifiind în convorbire; al doilea apel a fost preluat de operatorul 112, la ora 11:06:25;

11:07:53: Dispecerul Poliției a preluat apelul, fiind în legătură directă cu apelanta; al treilea apel a fost preluat de operatorul 112 la ora 11:12:36;

11:12:51: Dispecerul Poliției a preluat apelul, fiind în legătură directă cu apelanta;

Potrivit fostului șef al Poliției Române, Ioan Buda, ultimele cuvinte ale fetei ar fi fost: „Vine, vine şi apoi s-a întrerupt.”

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) nu reuşeşte să o localizeze. Poliţia anunţă că au început căutările la scurt timp, dar aria era destul de mare, iar locaţiile oferite de STS nu erau corecte. Ulterior, reprezentanții STS au susținut că, fără o aplicaţie specială, fetele dispărute în Caracal nu puteau fi localizate cu precizie.

Câteva ore mai târziu, familia fetei a fost contactată de un bărbat care a susținut că este iubitul Alexandrei, iar că aceasta „este bine” și că urmează să plece împreună în Belgia. Între timp, în spațiul public apar informații legate de cazul Luizei, care a dispărut în condiții similare.

Ce s-a întâmplat în următoarele 19 ore este neclar

Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” (AMASP) a prezentat, într-un comunicat de presă, cronologia orelor ce au urmat:

15:30: Dosarul penal pentru lipsire de libertate este înregistrat de poliție la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;

16:00: Procurorul emite ordonanța provizorie de interceptare si localizare pentru doua numere de telefon ce au rezultat din informații;

19:15: Este primită informația că victima ar putea fi in 3 locații dintr-o comună;

19:50: Sunt emise mandate de percheziție pentru cele 3 locații;

19:58: Se intră cu mandatele de percheziție în cele 3 locații;

19:58 – 21:00: Se efectuează cele 3 percheziții fără a fi identificată victima sau alte probe.

26 iulie 2019



21:00 - 02:00: Se vizionează imagini ale unor camere de supraveghere private aflate pe un presupus traseu al unui presupus făptuitor deoarece exista o informație despre un autoturism implicat într-o altă speța asemănătoare;

02:00: Se identifică proprietarul autoturismului;

02:00: Sunt trimise echipaje de poliție în zona de domiciliu a proprietarului, unde se constată ca nu există nicio activitate;

02:20: Sunt solicitate mandate de percheziție pentru locația suspectă si alte 2 posibile locuri;

03:05: Sunt luate mandatele de percheziție de la instanță;

03:15: Politia anunță că nu mai are oameni disponibili la sediu;

05:30: Se constituie echipa de polițiști;

06:00: Se intră în locurile pentru care au fost luate mandatele de percheziție, inclusiv în locuința suspectului.

Parchetul General a anunțat sâmbătă că autorizaţia de percheziţie a fost emisă la 3.05 şi pusă în aplicare la 6.00 dimineaţa. Un rapot al procurorului de caz menţionează că mandatele s-au dat ofiţerului de serviciu de la Poliţie în jurul orei 3,15, acesta spunând că la Poliţie nu mai e nimeni.

După ora 06.00: Polițiștii au început perchezițiile la locuința lui Gheorghe Dincă. Oamenii legii găsesc cenușă și ceea ce par rămășițe umane, dar și haine și bijuterii. Perchezițiile durează până vineri seara, iar Gheorghe Dincă este reținut.

El neagă că ar fi cunoscut-o pe Alexandra și spune că a făcut focul în curte pentru a se apăra de țânțari.

19:00: Are loc un protest tăcut la sediul MAI. Persoanele prezente la eveniment au aprins candele și adus flori, în memoria celor două tinere care ar fi fost ucise în Caracal.

„112, ne omori copiii” și „ați ucis din nou” au fost mesajele afișate pe pancarte.

Vineri seară, Ministrul de Interne, aflat în Caracal, l-a demis pe şeful Poliţiei Române, primul care îşi pierde funcţia. Sute de oameni au mers în faţa locuinţei suspectului şi au cerut dreptate.

27 iulie 2019

Continuă perchezițiile la locuința bărbatului. Au fost trimise inclusiv echipe de scafandri, pentru a verifica un lac din apropiere de Caracal. Gheorghe Dincă este arestat, fiind acuzat de trafic de minori și de viol.

Şeful Poliţiei Caracal, Nicolae Mirea este demis din funcţie.

Premierul Viorica Dăncilă anunță că ia în calcul posibilitatea convocării unui referendum de consultare a românilor în vederea înăspririi drastice a pedepselor pentru crimă, viol şi pedofilie.

19.00: Sâmbătă seara au loc noi proteste, la sediul Ministerului de Interne din Capitală, dar și în alte orașe din țară.

28 iulie 2019

Anchetatorii îl duc pe Gheorghe Dincă la locuința sa, unde bărbatul își recunoaște faptele.

După ce au periat fiecare centimetru din proprietate, au găsit un butoi cu cenușă, în care erau și oseminte de natură umană. Iar în mașina suspectului au descoperit un cercel, care ar fi al Alexandrei - după cum spune mama ei. Este pus sub acuzare pentru omor calificat.

La audieri, le-a spus anchetatorilor că, după ce le-a ucis pe Alexandra și Luiza, le-a dat foc, potrivit unor surse din anchetă.

Procurorul şef-adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, susține că DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal în cazul Caracal să fi avut complici.

19:00: În Capitală este a treia seară de proteste, fiind criticate autoritățile pentru modul în care au gestionat situația, după apelurile fetei la 112.

29 iulie 2019

12:00: Directorul STS a demisionat luni, cu câteva ore înainte de a merge la audieri în Comisia de Apărare a Camerei Deputaţilor, unde fusese chemat în urma evenimentelor de la Caracal.

STS a fost printre instituţiile acuzate că nu au gestionat corespunzător situaţia, în condiţiile în care una dintre victimele din Caracal a sunat de trei ori la 112, dar nu a putut fi localizată.

În cursul zilei de luni, urmează reconstituirea, în cazul celor două crime. Bărbatul va rămâne în arest până în jurul prânzului, apoi va fi dus la reconstituire. Aici, Dincă va trebui să-i ducă pas cu pas pe anchetatori prin toate locurile prin care a trecut.

Există, din mărturia lui, informaţii că ar fi aruncat din lucrurile fetelor în diverse locuri, pentru a scăpa de orice dovadă.

17: 00: Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor are şedinţă, luni, după-amiază. Aleşii urmează să îi cheme la audieri pe ministrul de Interne Nicolae Moga, directorul STS Sorinel Vasilca, inspectorul general interimar al Poliţiei Române Florian Dragnea şi fostul şef al Poliţiei Ioan Buda.

