Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională

Stiri actuale
02-12-2025 | 15:38
Centrala Brazi
Agerpres

Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi.

autor
Mihai Niculescu

Centrala electrică cu emisii de CO₂ semnificativ reduse faţă de centralele pe cărbune nu mai poate funcționa din cauza lipsei apei, în urma golirii lacului de acumulare de la Paltinu, care a lăsat și 100.000 de oameni din două județe fără alimentare cu apă.

Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei cauzate de creșterea turbidității în barajul Paltinu, care furniza apă și către platforma industrială.

Centrala electrică de la Brazi, considerată „un rol esenţial în asigurarea stabilităţii reţelei de electricitate şi în securitatea aprovizionării cu energie”, a fost oprită marţi, potrivit surselor din administraţia locală din judeţul Prahova.﻿

Datele Transelectrica confirmă că oprirea este catalogată drept „accidentală”, motivul fiind „debitul redus de apă tehnologică, datorită unor avarii comunicate de Apele Române.”﻿ Două dintre cele trei turbine pe gaze naturale, cu capacităţi instalate de 306, respectiv 262,95 MW, sunt programate să fie oprite între 2 decembrie, ora 12:00, și 4 decembrie, ora 1:00. A treia turbină, cu o capacitate de 262,95 MW, are programată oprirea între 3 decembrie, ora 12:00, și 4 decembrie, ora 1:00.

Citește și
Ilie Bolojan
Bolojan cere ca vinovații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița să fie trași la răspundere. Anunţă măsuri urgente

Centrala de la Brazi asigură 10% din energia națională

Centrala, pusă în funcţiune în 2012 după o investiţie de 530 milioane EUR, are o capacitate totală instalată de 860 MW, compusă din două turbine pe gaze naturale de 290 MW fiecare, două cazane de recuperare și o turbină cu abur de 310 MW, conform datelor oficiale OMV Petrom.﻿

„Centrala de la Brazi joacă un rol esenţial în asigurarea securităţii aprovizionării cu energie în România, acoperind aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, având emisii de CO₂ semnificativ mai reduse decât centralele pe cărbune”,﻿ se arată în prezentarea companiei.

În 2024, centrala a generat aproximativ 5 TWh, adică 10% din producția electrică a României, cu emisii la jumătate față de centralele pe cărbune de putere similară.﻿ Petrom subliniază că reprezintă o sursă stabilă și fiabilă de energie electrică, mai ales în perioadele de cerere ridicată sau de producție redusă din surse regenerabile.

Sursa: Pro TV

Etichete: criza, apa, brazi, centrală electrică,

Dată publicare: 02-12-2025 15:16

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Ce s-a întâmplat la Barajul Paltinu. Autoritățile au anunțat când va fi reluată aprovizionarea cu apă
Stiri actuale
Ce s-a întâmplat la Barajul Paltinu. Autoritățile au anunțat când va fi reluată aprovizionarea cu apă

Cei peste 100.000 de cetăţeni din 15 localități din Prahova și Dâmbovița afectaţi de problemele de la Barajul Paltinu vor beneficia din nou de apă potabilă abia peste cel puţin o săptămână, potrivit Consiliului Județean Prahova.

 

Bolojan cere ca vinovații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița să fie trași la răspundere. Anunţă măsuri urgente
Stiri actuale
Bolojan cere ca vinovații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița să fie trași la răspundere. Anunţă măsuri urgente

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că cei care au generat criza apei în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.

Situaţie critică la acumularea Paltinu. Apele Române recomandă declararea unei situaţii de urgenţă
Stiri actuale
Situaţie critică la acumularea Paltinu. Apele Române recomandă declararea unei situaţii de urgenţă

Situaţia în acumularea Paltinu este critică în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice şi al creşterii accentuate a turbidităţii apei, Apele Române recomandând autorităţilor să declare situaţie de urgenţă.

Zeci de mii de oameni sunt fără apă potabilă în 12 localități din Prahova. Problema ar fi barajul Paltinu, spun autoritățile
Stiri actuale
Zeci de mii de oameni sunt fără apă potabilă în 12 localități din Prahova. Problema ar fi barajul Paltinu, spun autoritățile

Zeci de mii de oameni din 12 localităţi ale judeţului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă.

Plimbări cu caiacul, în Prahova. Cât au plătit amatorii de aventură
Stiri Turism
Plimbări cu caiacul, în Prahova. Cât au plătit amatorii de aventură

Pe Valea Doftanei, în Prahova, acolo, zeci de oameni s-au bucurat de vremea frumoasă și de peisajul de poveste, dar au făcut și mișcare.

Recomandări
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, după ce a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, după ce a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție
Stiri Justitie
Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Decembrie 2025

49:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28