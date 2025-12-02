Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională

Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi.

Centrala electrică cu emisii de CO₂ semnificativ reduse faţă de centralele pe cărbune nu mai poate funcționa din cauza lipsei apei, în urma golirii lacului de acumulare de la Paltinu, care a lăsat și 100.000 de oameni din două județe fără alimentare cu apă.

Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei cauzate de creșterea turbidității în barajul Paltinu, care furniza apă și către platforma industrială.

Centrala electrică de la Brazi, considerată „un rol esenţial în asigurarea stabilităţii reţelei de electricitate şi în securitatea aprovizionării cu energie”, a fost oprită marţi, potrivit surselor din administraţia locală din judeţul Prahova.﻿

Datele Transelectrica confirmă că oprirea este catalogată drept „accidentală”, motivul fiind „debitul redus de apă tehnologică, datorită unor avarii comunicate de Apele Române.”﻿ Două dintre cele trei turbine pe gaze naturale, cu capacităţi instalate de 306, respectiv 262,95 MW, sunt programate să fie oprite între 2 decembrie, ora 12:00, și 4 decembrie, ora 1:00. A treia turbină, cu o capacitate de 262,95 MW, are programată oprirea între 3 decembrie, ora 12:00, și 4 decembrie, ora 1:00.

Centrala de la Brazi asigură 10% din energia națională

Centrala, pusă în funcţiune în 2012 după o investiţie de 530 milioane EUR, are o capacitate totală instalată de 860 MW, compusă din două turbine pe gaze naturale de 290 MW fiecare, două cazane de recuperare și o turbină cu abur de 310 MW, conform datelor oficiale OMV Petrom.﻿

„Centrala de la Brazi joacă un rol esenţial în asigurarea securităţii aprovizionării cu energie în România, acoperind aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, având emisii de CO₂ semnificativ mai reduse decât centralele pe cărbune”,﻿ se arată în prezentarea companiei.

În 2024, centrala a generat aproximativ 5 TWh, adică 10% din producția electrică a României, cu emisii la jumătate față de centralele pe cărbune de putere similară.﻿ Petrom subliniază că reprezintă o sursă stabilă și fiabilă de energie electrică, mai ales în perioadele de cerere ridicată sau de producție redusă din surse regenerabile.

