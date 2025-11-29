Situaţie critică la acumularea Paltinu. Apele Române recomandă declararea unei situaţii de urgenţă

Situaţia în acumularea Paltinu este critică în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice şi al creşterii accentuate a turbidităţii apei, Apele Române recomandând autorităţilor să declare situaţie de urgenţă.

"Administraţia Naţională 'Apele Române' informează că, în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice şi al creşterii accentuate a turbidităţii în acumularea Paltinu, ne confruntăm cu o situaţie critică, care a impus aplicarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populaţiei şi restabilirea condiţiilor de alimentare cu apă potabilă. Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac - necesare lucrărilor la golirea de fund - au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreuptă temporar în localităţile alimentate din Staţia de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei, se arată într-un comunicat emis, sâmbătă, de Apele Române.

Potrivit sursei citate, specialiştii Apelor Române şi ai Hidroelectrica au intervenit sâmbătă de urgenţă pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, aceasta fiind o operaţiune esenţială pentru reluarea evacuării controlate a apei.

"În urma acestei intervenţii, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m3/s. Echipele tehnice monitorizează permanent inclusiv la această oră nivelurile foarte ridicate ale turbidităţii, pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri corespunzători. În paralel, instituţiile convocate la sediul Prefecturii lucrează la soluţii tehnice care să permită reluarea alimentării cu apă, imediat ce valorile de turbiditate scad şi apa poate fi tratată în Staţia Voila", transmise sursa menţionată.

Până la reluarea furnizării, operatorul Hidro Prahova asigură distribuţia de apă potabilă din surse alternative, prin rezervoare IBC şi puncte suplimentare în localităţile afectate.

Apele Române insistă ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilităţi casnice, să fie reluată, şi fac apel la autorităţi să ţină cont de această recomandare, inclusiv prin declararea unei situaţii de urgenţă.

"În discuţiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilităţi casnice, să fie reluată, având în vedere că în ţară există şi alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeş, Praid). Totodată, facem apel către alţi operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populaţiei. În acest context, Apele Române solicită autorităţilor din judeţ să ţină cont de recomandarea noastră, inclusiv prin declararea unei situaţii de urgenţă, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localităţile afectate până la normalizarea situaţiei, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate", se mai arată în comunicat.

Conform acestuia, având în vedere situaţia meteo, creşterea turbidităţii şi volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila.

Ca urmare a presiunii hidraulice crescute şi a aportului masiv de aluviuni, echipele ABA Buzău-Ialomiţa şi SGA Prahova au activat măsuri de urgenţă: monitorizare permanentă pe sectoarele de râu cu risc ridicat; intervenţii rapide pentru degajarea grătarelor şi prevenirea blocajelor; manevrarea controlată a stavilelor în punctele critice; suplimentarea personalului operativ pe teren.

"Gestionăm o situaţie critică şi intervenim punctual acolo unde apar probleme. Toate echipele sunt în teren, iar obiectivul nostru este să protejăm comunităţile şi infrastructura vulnerabilă", a declarat directorul general al Administraţiei Naţionale 'Apele Române', Florin Ghiţă, conform comunicatului citat.

