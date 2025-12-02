O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă

Stiri actuale
02-12-2025 | 14:28
×
Codul embed a fost copiat

O crimă de o cruzime greu de imaginat s-a petrecut în orașul Râmnicu Sărat. O femeie cu handicap locomotor, aflată într-un scaun cu rotile, a fost ucisă în bătaie de doi bărbați, cu care împărțea o locuință socială.

autor
Lavinia Petrea

Victima a fost lovită fără milă pentru că nu ar fi anunțat că are nevoie să meargă la baie. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Crima s-a petrecut într-o locuinţă socială în care trăiau femeia de 45 de ani şi doi bărbaţi, de 48 şi 44 de ani.

Conflictul ar fi pornit de la faptul că victima, care avea un handicap locomotor şi se deplasa cu un scaun cu rotile, nu i-ar fi anunţat pe cei doi că are nevoie la toaletă. Procurorii spun că, timp de 15 minute, cei doi ar fi lovit-o cu brutalitate iar apoi ar fi dat-o afară din casă.

Când și-au dat seama de gravitatea faptei lor, au adus-o înapoi, însă femeia era inconștientă și cei doi au chemat ambulanța. Era însă mult prea târziu. Medicii nu au putut decât să constate decesul. Agresorii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile și sunt acuzați de omor calificat. De altfel, unul dintre ei a mai făcut închisoare tot pentru omor şi a fost eliberat în 2011.

Citește și
Mașini confiscate
Colecție de mașini de 1,5 milioane de euro, confiscată de DIICOT. Proprietarii au împrumutat 7 milioane de euro cu acte false

Sursa: Pro TV

Etichete: Ramnicu Sarat, crima, scaun cu rotile,

Dată publicare: 02-12-2025 14:11

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Unul dintre militarii împușcați la Washington a murit. Atacatorul ar fi condus 40 de ore pentru a comite crima
Stiri externe
Unul dintre militarii împușcați la Washington a murit. Atacatorul ar fi condus 40 de ore pentru a comite crima

Unul dintre cei doi soldați ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, în apropiere de Casa Albă, a murit. Vestea a venit chiar de la președintele Donald Trump. Celălalt soldat rănit este în continuare în stare gravă.

Colecție de mașini de 1,5 milioane de euro, confiscată de DIICOT. Proprietarii au împrumutat 7 milioane de euro cu acte false
Stiri actuale
Colecție de mașini de 1,5 milioane de euro, confiscată de DIICOT. Proprietarii au împrumutat 7 milioane de euro cu acte false

Șapte mașini, în valoare totală de 1,5 milioane de euro, au fost sechestrate de procurorii DIICOT, într-un dosar de crimă organizată.

Operațiune DIICOT de amploare: 150 de percheziții și 240 de persoane duse la audieri în 30 de dosare de crimă organizată
Stiri actuale
Operațiune DIICOT de amploare: 150 de percheziții și 240 de persoane duse la audieri în 30 de dosare de crimă organizată

Poliţişti şi procurori DIICOT desfăşoară miercuri 150 de percheziţii în 30 de dosare vizând grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate. 

O femeie din Caraș-Severin a fost omorâtă în bătaie de fiul ei, în urma unui scandal. Bărbatul a fost reţinut
Stiri Socante
O femeie din Caraș-Severin a fost omorâtă în bătaie de fiul ei, în urma unui scandal. Bărbatul a fost reţinut

Crimă cumplită în Caraș-Severin. După o ceartă aprigă, un bărbat şi-a ucis mama, o femeie de 77 de ani. A tăbărât pe ea cu pumnii şi picioarele, până a lăsat-o inconştientă. Găsită de un vecin, victima a fost dusă la spital, dar a murit la scurt timp.

Crimă în orașul Mioveni. Agresorul de 21 de ani, suspectat că l-a ucis pe taximetrist, a ieșit pozitiv la substanțe interzise
Stiri Socante
Crimă în orașul Mioveni. Agresorul de 21 de ani, suspectat că l-a ucis pe taximetrist, a ieșit pozitiv la substanțe interzise

Întâmplare terifiantă, petrecută în orașul Mioveni din județul Argeș. Un taximetrist a fost înjunghiat și jefuit de un client pe care îl luase din Pitești.

Recomandări
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament

Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia.

Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție
Stiri Justitie
Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Decembrie 2025

03:16:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28