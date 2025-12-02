O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă

O crimă de o cruzime greu de imaginat s-a petrecut în orașul Râmnicu Sărat. O femeie cu handicap locomotor, aflată într-un scaun cu rotile, a fost ucisă în bătaie de doi bărbați, cu care împărțea o locuință socială.

Victima a fost lovită fără milă pentru că nu ar fi anunțat că are nevoie să meargă la baie. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Crima s-a petrecut într-o locuinţă socială în care trăiau femeia de 45 de ani şi doi bărbaţi, de 48 şi 44 de ani.

Conflictul ar fi pornit de la faptul că victima, care avea un handicap locomotor şi se deplasa cu un scaun cu rotile, nu i-ar fi anunţat pe cei doi că are nevoie la toaletă. Procurorii spun că, timp de 15 minute, cei doi ar fi lovit-o cu brutalitate iar apoi ar fi dat-o afară din casă.

Când și-au dat seama de gravitatea faptei lor, au adus-o înapoi, însă femeia era inconștientă și cei doi au chemat ambulanța. Era însă mult prea târziu. Medicii nu au putut decât să constate decesul. Agresorii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile și sunt acuzați de omor calificat. De altfel, unul dintre ei a mai făcut închisoare tot pentru omor şi a fost eliberat în 2011.

