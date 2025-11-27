Colecție de mașini de 1,5 milioane de euro, confiscată de DIICOT. Proprietarii au împrumutat 7 milioane de euro cu acte false

Șapte mașini, în valoare totală de 1,5 milioane de euro, au fost sechestrate de procurorii DIICOT, într-un dosar de crimă organizată.

Paisprezece suspecți sunt acuzați că au păgubit patru bănci și cinci societăți de leasing cu peste șapte milioane de euro.

De la ei, procurorii au mai confiscat, la percheziții, și două kilograme de aur.

Anchetatorii spun că anul trecut gruparea a obținut, cu acte false, credite bancare și contracte de leasing pentru mașini foarte scumpe.

Liderul grupării era un individ din Iași, dat în urmărire internațională pentru înșelăciune.

