Colecție de mașini de 1,5 milioane de euro, confiscată de DIICOT. Proprietarii au împrumutat 7 milioane de euro cu acte false

Stiri actuale
27-11-2025 | 20:32
×
Codul embed a fost copiat

Șapte mașini, în valoare totală de 1,5 milioane de euro, au fost sechestrate de procurorii DIICOT, într-un dosar de crimă organizată.

autor
Daniel Moldovan

Paisprezece suspecți sunt acuzați că au păgubit patru bănci și cinci societăți de leasing cu peste șapte milioane de euro.

De la ei, procurorii au mai confiscat, la percheziții, și două kilograme de aur.

Anchetatorii spun că anul trecut gruparea a obținut, cu acte false, credite bancare și contracte de leasing pentru mașini foarte scumpe.

Liderul grupării era un individ din Iași, dat în urmărire internațională pentru înșelăciune.

Citește și
Politia Romana
Percheziții în cazul furtului de 1 milion € din casa unui notar din Suceava. Mașini, clădiri și sume de bani, confiscate
Un pastor penticostal din Capitală, acuzat că a agresat o minoră, a fost lăsat în libertate de un judecător. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: masini de lux, crima organizata, suspecti,

Dată publicare: 27-11-2025 19:48

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO
Stiri actuale
Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

Percheziții în cazul furtului de 1 milion € din casa unui notar din Suceava. Mașini, clădiri și sume de bani, confiscate
Stiri actuale
Percheziții în cazul furtului de 1 milion € din casa unui notar din Suceava. Mașini, clădiri și sume de bani, confiscate

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava au efectuat zece percheziţii domiciliare în municipiul Rădăuţi în dosarul furtului unui milion de euro din casa unui notar din oraşul Milişăuţi.

Mașini de lux de peste 200.000 euro au fost confiscate în Portul Constanța. Ce nereguli au descoperit polițiștii. FOTO
Stiri actuale
Mașini de lux de peste 200.000 euro au fost confiscate în Portul Constanța. Ce nereguli au descoperit polițiștii. FOTO

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanța două autoturisme de lux, cu numere și acte false, pregătite pentru export în Turcia. Acestea valorează peste 200.000 euro.

Recomandări
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT
Stiri Economice
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT

Ministerul Finanţelor a publicat, joi, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an. Veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3%, potrivit documentului.

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Noiembrie 2025

54:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28