Unul dintre militarii împușcați la Washington a murit. Atacatorul ar fi condus 40 de ore pentru a comite crima

28-11-2025 | 07:45
atac washington

Unul dintre cei doi soldați ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, în apropiere de Casa Albă, a murit. Vestea a venit chiar de la președintele Donald Trump. Celălalt soldat rănit este în continuare în stare gravă.

Bărbatul care a tras asupra celor doi militari, în timp ce aceștia patrulau, este un afgan în vârstă de 29 de ani. Potrivit presei americane, individul a colaborat cu agenții CIA, în Kandahar, și a fost extras din Afganistan în momentul retragerii forțelor americane, din august 2021.

Donald Trump, președintele SUA: Am aflat că Sarah Beckstrom din Virginia de Vest, unul dintre soldații răniți, demn de tot respectul, o persoană tânără și minunată, tocmai a murit.

Autoritățile l-au identificat pe atacator

Atacatorul, rănit de gloanțele victimelor care au apucat să riposteze, a fost imobilizat de alți membri ai Gărzii Naționale. La scurt timp, a fost dată publicității identitatea individului.

Jeanine Pirro, procurorul general al Statelor Unite pentru Districtul Columbia: A fost identificat drept Rahmanullah Lakanwal, un afgan în vârstă de 29 de ani, care a intrat în Statele Unite în cadrul operației de salvare a aliaților (americani) din perioada președintelui Joe Biden, un program care a urmat retragerii dezastruoase din Afganistan. El locuia în Bellingham, Washington, împreună cu soția lui și, credem, cu cinci copii.

Rahmanullah Lakanwal
Atacatorul de la Washington, fost colaborator al armatei SUA şi CIA în Afganistan – presa îl identifică pe Rahmanullah

Anchetatorii susțin că suspectul a condus mai bine de 40 de ore pentru a traversat țara – din statul Washington, până în capitala Washington DC – pentru a săvârși atacul.

Kash Patel, directorul FBI: Această persoană (atacatorul) se află în țară dintr-un singur motiv, numai și numai din cauza retragerii dezastruoase din timpul administrația Biden și a incapacității de verificare în vreun fel a evoluției unor astfel de persoane și a multor altora. Această administrație (Trump) a făcut, însă, pasul corect de a opri pătrunderea în țară a persoanelor cu un astfel de trecut.

Zeci de mii de afgani au intrat în Statele Unite sub protecții speciale de imigrare, după retragerea trupelor americane din Afganistan, în vara anului 2021. Potrivit Fox News, suspectul a lucrat cu armata americană și CIA în Afganistan. În Statele Unite a ajuns la o lună după retragerea trupelor.

Serviciile de Cetățenie și Imigrare au anunțat că suspendă pe o perioadă nedeterminată procesarea cererilor de imigrare pentru cetățenii afgani. Totodată, președintele Trump a emis un decret de urgență pentru a menține Garda Națională la Washington, acolo unde vor fi desfășurați încă 500 de soldați. Asta deși un judecător federal a decis că mobilizarea acestor forțe în capitală „este ilegală”.

Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele ‘preloved’

Sursa: Agerpres

