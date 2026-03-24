Un șofer român a fost ucis în Spania de un alt român care a încerca să îi fure motorina din rezervor. Când a fost surprins hoțul s-a urcat la volanul camionului propriu și a accidentat mortal victima.

Individul a fost capturat de poliţiştii spanioli.

Șoferul român, în vârstă de 60 de ani, oprise TIR-ul într-o parcare aflată la 30 de kilometri de Zaragoza, în Spania. Călătorea cu soţia şi ambii dormeau în cabină când, dimineaţă, în jurul orei 4, bărbatul a auzit zgomote în zona rezervoarelor de tir, aşa că a coborât. Acolo a surprins un individ care încerca să îi fure motorină.

Conform poliţiei spaniole, când a încercat să-l confrunte, presupusul autor al furtului a fugit, s-a urcat în camionul său și, în timp ce ieșea, a lovit victima, provocându-i moartea."

Angajata unui hotel din apropiere a chemat ambulanţa, dar bărbatul nu a mai putut fi salvat de medici.

Cumnatul Victimei: "Se odihneau aici și celălalt băiat a încercat să îi fure motorină. Fiul lui este, de asemenea, șofer de camion. Și eu sunt tot șofer de camion și mi-e frică."

Polițiștii spanioli au început să îl caute pe făptaş şi l-au prins la 45 de kilometri distanţă. Este tot un român care conducea un camion înmatriculat în județul Argeș.

Cazul readuce în atenție pericolele cu care se confruntă transportatorii, în străinătate. Cei din domeniu spun că furturile de combustibil s-au înmulţit.

Miron Sporea - Vicepreşedinte Asociaţia Patronală a Transportatorilor Europa 2002: "Șoferii n-au siguranță să doarmă în parcări, sunt atacați, începând de la furt de marfă, de furt de motorină. Nu sunt păzite, sunt nesigure."

Adriana Mureșan - șofer de camion Spania: "Uniunea Europeană recomandă niște măsuri, să știți că nu s-a luat niciun fel de măsură. Nici măcar un bec în parcare, nici măcar poliție să patruleze. Personal când mi-a fost furată motorina noaptea, la 3, în franța și am sunat la poliție, mi-au spus că n-au pe cine trimite. Erau hoții la rezervor, să nu cobor."

Hoții de motorină folosesc uneori dispozitive de tăiere a rezervoarelor.

Suspectul român a rămas în custodia autorităţilor spaniole şi va fi cercetat pentru omor.