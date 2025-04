Crește interesul pentru vizitele la mănăstiri. Pelerinii apreciază că se pot ruga în liniște și uită de viața cotidiană

La nivel mondial turismul religios va ajunge la 250 de miliarde de dolari în următorii 3 ani.

Nicolae a fost de curând a doua oară într-o excursie pe muntele Athos. A fost cu prietenii într-un grup de 20 de bărbaţi.



Nicolae Căpăţână: "Noi am fost 3 zile pe muntele athos, acolo am vizitat mănăstiri, apoi suntem cazaţi la schiturile romaneşti. A doua zi am fost la alt schit românesc, acolo era în construcţie şi am descărcat un tir cu lemne, am gătit, am mâncat şi seară am participat la slujba religioasă".

Pelerinajele de câteva zile la mănăstirile din țară sau din străinătate sunt apreciate de turiştii care vor să se rupă câteva zile de programul obişnuit. Și agențiile de turism spun că cererea pentru aceste sejururi este în creștere.

Cosmin Vasile, Manager agenţie de turism: "Avem programe de pelerinaj şi în ţară, aici amintim Prislop vorbim şi de mănăstirile din Bucovina, Neamţ. Avem mănăstiri în care avem relaţii bune cu călugării şi atunci când mergem cu un grup ne aşteaptă cu masa, cu activităţi. Astfel de vacante sunt luate clar de turiştii şi pelerinii care vor să iasă din aglomeraţia marilor oraşe, ajungi în zone retrase, unde n-ai semnal la telefon, e linişte, te reculegi".



Pelerinajele din ţară costă între 350 și 400 de lei de persoană, iar cele în Grecia, de exemplu, pornesc de la 350 de euro. Încet, încet credincioșii se îndreaptă din nou spre țara sfântă.

Teofil Anastasoaie, aşezământul romanesc de la locurile sfinte: "Față totuşi de anul trecut în aceeaşi perioadă se cunoaşte o intensificare a zborurilor, a frecvenţei cu care pelerinii ajung la locurile sfinte şi mai ales în săptămâna de dinainte de Paşte sunt anunţaţi mai mulţi credincioşi care vor ajunge aici. Pelerinii care reuşeau să ajungă depăşeau câteva zeci de mii, acum sunt doar de ordinul câtorva sute. Pelerinii care ajung aici au un itinerariu pe care îl urmează, în general în ordinea evenimentelor biblice"

Potrivit unui raport internațional, piaţa turismului religios la nivel mondial va ajunge la 250 de miliarde de dolari.

