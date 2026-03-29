Cu ramuri sfințite de salcie în mâini, oamenii i-au urmat pe preoți în procesiuni impresionante, care amintesc de intrarea lui Iisus în Ierusalim și anticipează cea mai importantă săptămână a anului religios - Săptămâna Patimilor.

În unele parohii, programul sărbătorii s-a schimbat din cauza vremii neprielnice. Cu ramuri de salcie și buchete de flori, credincioșii au răspuns chemării arhiepiscopului romano-catolic.

”-De unde sunteți?

-Din Filipine.

-E prima oară când sărbătoriți în România?

-E a doua oară când vin aici.

-Nu cred că înțelegeți ce se spune în slujbă...

-Da, pentru că e în română, dar o urmărim”.

”-Aduceți flori și în țara dvs?

-Da, dar altele. Aducem frunze de palmier”.

”Începem împreună cu întreaga biserică celebrarea misterului pascal. Al morții și Învierii Domnului nostru Iisus Cristos”.

”Cei care sunt aici au o credință frumoasă în suflet”

În București, traseul procesiunii catolice leagă două biserici- Sacre Coeur- Inima Sfântă a lui Isus, din zona Aviatorilor- și Catedrala Sfântul Iosif, în apropierea Pieței Romane. Sunt doi kilometri și jumătate într-o coloană cu câteva sute de preoți, voluntari și credincioși, sub o ploaie deasă, care n-a schimbat nici programul, nici hotărârea participanților de a ajunge cu bine la liturghia din Catedrală.

Preot Daniel Bulai: ”Nu contează vântul, contează ce este în sufletul nostru. Și se vede că toți cei care sunt aici au o credință frumoasă în suflet”.

Preot Tarciziu Șerban, purtător de cuvânt ARCB: ”În zilele următoare vor avea loc ceremoniile pascale. Ultima cină a Domnului, pătimirea Domnului și apoi Învierea”.

În Iași, procesiunea a fost anulată din cauza vremii.

”Deși e afară e urât, noi îndrăznim, așa cum ne vedeți, rupte cine știe de unde sau dăruite cine știe de cine”.

”Mă rog la Dumnezeu, pace pe întregul pământ...”.

Preoții i-au primit pe enoriașii adunați direct la slujbă, în lăcașul de cult.