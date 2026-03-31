„Principala dificultate în acest moment este găsirea unui echilibru în activitatea noastră, întrucât am vândut servicii cu vehiculele la un anumit preț pentru motorină, care era mult mai ieftină. Și nu vom cere clienților să plătească această diferență”, a declarat pentru Associated Press Sarah Bahezre, directoarea unei companii de închiriere de autobuze.

Guvernul Franței a anunțat vineri un plan limitat în anumite sectoare pentru a atenua impactul ofensivei americano-israeliene din Iran, incluzând 50 de milioane de euro luna viitoare pentru sectorul transporturilor, care a fost grav afectat.

Dar, pentru profesioniști, acest lucru nu este suficient. Ei solicită statului un ajutor mai mare decât cel anunțat săptămâna trecută.

„Totul va scumpi. De fapt, totul va scumpi – anvelopele, piesele de schimb, motorina. Vom avea o penurie de motorină? Se ridică multe întrebări”, a spus Bahezre.